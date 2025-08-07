El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palacio de la Bolsa de Madrid EFE

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El Ibex-35 sube un 0,4% en la apertura y pone a prueba sus máximos de 2008

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:10

El nuevo orden comercial ha empezado. El 7 de agosto era la fecha marcada por el presidente estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor ... de la nueva ronda de aranceles al resto de los países pero los mercados financieros han encajado sin sorpresas las últimas amenazas aracencelarias del líder republicano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  2. 2 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  3. 3 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  4. 4 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  5. 5 Así fue el complicado rescate del niño vizcaíno fallecido tras caer por un acantilado en Castro
  6. 6 «El Ayuntamiento es en parte responsable, aquí debería estar prohibido el acceso»
  7. 7

    El Juzgado de Getxo desaloja la vivienda conflictiva okupada frente a un colegio
  8. 8

    Detenidos dos jóvenes por grabar y difundir imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, entre ellas una vizcaína
  9. 9

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  10. 10 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas