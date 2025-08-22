El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007

Las bolsas reaccionaron con subidas a las posibles próximas bajadas de los tipos de interés en EE UU y el selectivo español roza los 15.400 puntos

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Las bolsas reaccionaron positivamente a las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed) después de que el presidente Jerome Powell haya abierto este ... viernes la puerta a un recorte de los tipos de interés que impulse la economía estadounidense. Wall Street subió con fuerza tras el discurso realizado de Powell en la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, donde los indices marcaron alzas del 2% en su mejor sesión desde mayo, con el Dow Jones y el S&P 500 en nuevos máximos al cierre de sesión en Europa, y el Nasdaq también creciendo al 1,3%. El mercado de divisas reaccionó al instante y el euro superó los 1,17 dólares tras apreciarse un 0,9%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  2. 2

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  3. 3

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  4. 4

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  5. 5 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  6. 6

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  7. 7 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  8. 8

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  9. 9 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  10. 10 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007

El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007