El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007

Las bolsas reaccionaron positivamente a las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed) después de que el presidente Jerome Powell haya abierto este ... viernes la puerta a un recorte de los tipos de interés que impulse la economía estadounidense. Wall Street subió con fuerza tras el discurso realizado de Powell en la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, donde los indices marcaron alzas del 2% en su mejor sesión desde mayo, con el Dow Jones y el S&P 500 en nuevos máximos al cierre de sesión en Europa, y el Nasdaq también creciendo al 1,3%. El mercado de divisas reaccionó al instante y el euro superó los 1,17 dólares tras apreciarse un 0,9%.

En España el Ibex cerró su tercera semana consecutiva de subidas y tocó máximos de 2007. El selectivo español se revalorizó un 0,8% más este viernes hasta rozar los 15.400 puntos. Pese a que este viernes se conoció que la economía alemana sufrió un descalabro mayor del esperado en el segundo trimestre, las palabras de Powell han terminado de impulsar al parqué madrileño que cerró la sesión con un alza del 0,6%.

Las mayores subidas las protagonizaron Cellnex (+3,7%), Fluidra (+3%), ArcelorMittal (+2,3%), IAG (+2,2%), Merlin (+2%), Colonial (+1,7%) o Solaria (+1,6%). Y en 'rojo' solo terminaron CaixaBank (-0,6%), Naturgy (-0,4%), Mapfre (-0,4%) y Endesa (-0,1%). Ni siquiera Telefónica, que el día anterior se dejó casi un 5% por las especulaciones sobre una próxima ampliación de capital, terminaba con pérdidas sino que la operadora logró mantener el pulso en los 4,6 euros por acción.

En este sentido, los expertos consideran que no se verá una gran caída en las próximas semanas a no ser que las expectativas que recoge el selectivo no se materialicen. Lo mismo ocurre con las principales plazas bursátiles de Europa, que cerraron con subidas: Milán avanzó un 0,7%; París, un 0,4%; Fráncfort, un 0,3%; y Londres, un 0,1%. Además, el precio del barril de crudo Brent bajaba un 0,22% hasta situarse en los 67,53 dólares.