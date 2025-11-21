Las Bolsas vuelven a números rojos ante el temor renovado a una burbuja en la IA

Las bolsas mundiales encaran un cierre semanal ensombrecido por el desplome de las tecnológicas estadounidenses del jueves por el temor a una burbuja de las ... inversiones en Inteligencia Artificial (IA) así como las dudas sobre si capacidad de la Reserva Federal para rebajar los tipos de interés en la próxima reunión de diciembre.

«Las expectativas de un nuevo recorte de 25 puntos básicos se mantienen bajas en 31% y siguen siendo más los que apuestan por tipos sin cambios que por un nuevo recorte en diciembre ante el reciente tono «hawkish» de muchos miembros de la Fed y la ausencia de datos», explican los analistas de Renta 4.

Tras el respiro fugaz que concedieron los resultados de Nvidia, los parqués europeos retroceden en las primeras horas de la sesión alrededor de un 1%. En concreto, el Ibex-35 se deja un 0,8% tras retroceder un 1,5% en la apertura y prolonga su caída desde los 16.000 puntos mientras que el Dax alemán también supera el 1% de recortes y el Ftse 100 y el CAC francés se dejan un 0,9%.

Por compañías, los valores más castigados son Amadeus -que se deja más de un 3%- Acciona y Acciona Energía que retroceden cerca de un 2% y Logista y Grifols que caen alrededor de un 1%. Al otro lado, suben los bancos liderados por CaixaBank y Bankinter.

La cuestión es que mientras la intitución que dirige Jerome Powell sigue manteniendo un perfil cauteloso respecto a la inflación, algunos funcionarios ya han empezado a expresar su creciente preocupación por la estabilidad de los mercados financieros, dejando entrever la posibilidad de una fuerte caída en los precios de los activos.

De hecho, el Vix -conocido como el índice del miedo- cotiza en niveles que no se veían desde el mes de mayo, cuando el mercado temía las consecuencias de una guerra comercial auspiciada por Donald Trump en su afrenta arancelaria.