El mercado hipotecario vasco continúa su escalada y cierra el semestre con 12.494 pólizas, un 37% más

El mercado de hipotecas en Euskadi sigue al rojo vivo. En junio, se constituyeron en el territorio un total de 1.922 nuevas pólizas, lo ... que representa un considerable aumento del 24% respecto al mismo mes del año pasado. Para las mismas se han prestado 313,9 millones, lo que deja la media d ecada hipoteca en los 163.326 euros, tal y como constatan los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de junio no dejan de ser la consolidación de una tendencia que lleva varios meses consecutivos al alza. De esta manera, Euskadi cierra el primer semestre con un aumento del 37% en el número de préstamos hipotecarios hasta los 12.493.

Uno de los grandes motivos por los que las hipotecas están al rojo vivo se debe a los continuos recortes de tipos que ha venido ejecutando el Banco Central Europeo (BCE) durante los últimos meses. De hecho, el organismo bancario comunitario decidió frenar en julio el ciclo bajista de tijeretazos al precio del dinero tras siete meses consecutivos bajándolos, hasta dejarlos en el 2%. Este factor ha propiciado que los bancos se hayan lanzado al mercado para captar clientes con ofertas más atractivas, una carrera de la que grandes bancos nacionales como Santander y BBVA decidieron bajarse hace meses alegando que la rentabilidad no les compensa el riesgo y el margen de beneficio es demasiado bajo.

Por otra parte, la gran demanda existente en Euskadi para encontrar vivienda (hay alrededor de 100.000 personas inscritas en Etxebide) junto a la escasez de oferta parece que han sido componentes que han pesado más en la balanza que la inédita subida en el precio de la vivienda, que subió un 8,5% en Euskadi en el 2024. Los últimos datos indican, además, que el precio de la vivienda vasca en el primer trimestre de este año es un 12,4% superior que en el mismo periodo del año pasado.

Pero la gran escalada hipotecaria no es un caso que se limite únicamente a Euskadi, y es que es un fenómeno que se está dando en todas las comunidades autónomas. De hecho, según el INE, tan solo en el mes de junio se suman 41.834 nuevos préstamos, un 32% más que en el mismo mes del año pasado y cerrando así doce meses consecutivos con el mercado al alza, llegando a los niveles más altos de los últimos 14 años. Asimismo, el tipo de interés medio al que se constituyen las hipotecas se sitúa en el 2,99%, acumulando así cinco meses consecutivos por debajo del 3%.

A nivel nacional, el 28% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 72% lo hicieron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde agosto de 2022. El porcentaje, aunque no está desglosado por comunidades, evidencia que los bancos están librando la batalla hipotecaria en terreno fijo. De hecho, en Euskadi esta modalidad está en niveles récord, ya que, según los últimos datos del Colegio de Registradores, seis de cada diez vascos se inclinan por la hipoteca invariable, en un territorio donde históricamente siempre ha tenido más peso la que está ligada al euríbor.

Se prevé que, además, el mercado hipotecario vasco mantenga el fervor demostrado en los últimos meses debido a la línea de avales para jóvenes que presentará el Gobierno vasco para cubrir desde el 80% hasta el 100% del valor mínimo entre tasación y compraventa (complementando el 20% extra que no suelen ofrecer las entidades) de los inmuebles con un valor de hasta 340.000 euros. El Ejecutivo autonómico, que pretende abrir esta línea en otoño, destinará una cantidad de 144 millones para los jóvenes de entre 18 y 39 años.

El euríbor toca suelo con los tipos congelados

El euríbor, el índice referenciado a las hipotecas variables, parece que ha tocado suelo y ha rebotado ligeramente en agosto tras varios meses consecutivos de bajadas. Un hecho que coincide con la estabilización de los tipos y que sitúan la tasa media en un 2,11% para el octavo mes del año.

Con todo, las hipotecas variables siguen bajando. Por ejemplo, quien tenga una póliza de 150.000€ a 25 años con un diferencial del 1% y revisión semestral, pasará de pagar 868 euros a pagar 845, lo que se traduce en una variación mensual de 23 euros menos. En el caso de que la revisión sea anual, el prestatario pasará de tener que abonar 930 euros a 845, lo que supone una variación mensual de 85 euros menos.