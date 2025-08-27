El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Viviendas en construcción en la punta sur de Zorrotzaurre. Maika Salguero

El mercado hipotecario vasco continúa su escalada y cierra el semestre con 12.494 pólizas, un 37% más

En el mes de junio se han constituido 1.922 hipotecas en Euskadi, un incremento del 24%

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:55

El mercado de hipotecas en Euskadi sigue al rojo vivo. En junio, se constituyeron en el territorio un total de 1.922 nuevas pólizas, lo ... que representa un considerable aumento del 24% respecto al mismo mes del año pasado. Para las mismas se han prestado 313,9 millones, lo que deja la media d ecada hipoteca en los 163.326 euros, tal y como constatan los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos de junio no dejan de ser la consolidación de una tendencia que lleva varios meses consecutivos al alza. De esta manera, Euskadi cierra el primer semestre con un aumento del 37% en el número de préstamos hipotecarios hasta los 12.493.

