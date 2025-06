El precio de la vivienda libre rompe registros en Euskadi con otra subida de récord

El incremento de la subida de precios de la vivienda parece imparable en Euskadi. Quienes se compraron un piso en los tres primeros meses del ... año, pagaron un 12,4% más que un año antes y un 5% superior con respecto al trimestre anterior. Es la mayor subida de las registradas en el histórico del Instituto Nacional de Estadística, que se remonta a 2007. El balance publicado este viernes por el INE con datos del Consejo General del Notariado refleja, de hecho, que ni durante la burbuja inmobiliaria se registró un aumento tan abultado. En 2007, cuando la vivienda alcanzó su pico más alto, los precios crecieron un 8,2%.

Este dato confirma que el mercado inmobiliario vasco encadena cinco trimestres de subidas ininterrumpidas, y el incremento entre enero y marzo se sitúa ligeramente por encima de la media estatal (12,2%), aunque en todas las regiones se anotaron encarecimientos anuales por encima de los dos dígitos. El aumento, además, no tiene visos de contenerse. Lo advirtieron hace un par de meses desde la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi), que en la presentación de su informe anual puso sobre la mesa que «si no hay cambios» y la actividad del sector «se mantiene en niveles actuales» los precios (el metro cuadrado de la obra nueva ya está por encima de los 4.000 euros) seguirán 'in crescendo'.

La obra nueva es la que lidera ese auge de precios, con un encarecimiento del 14,4% en un año y un 9,5% en tres meses. Ante la escasez de promociones y la elevada demanda, el metro cuadrado se ha disparado. Y es que, si hace diecisiete años se edificaban 15.000 pisos cada ejercicio en Euskadi, ahora apenas se levantan 6.000. La tasa de producción es de 2,8 casas por cada mil habitantes, lo que hace imposible atender las necesidades actuales con una población creciente, que ha sumado 70.000 habitantes en una década.

Ese aumento de residentes en la comunidad autónoma no sería tan relevante a la hora de garantizar una vivienda si no fuera porque estamos en un momento de cambio social en el que cada vez son más las personas que viven solas. Según la Encuesta de Familias y Hogares realizada por el Gobierno vasco, casi un tercio de los hogares (el 31%) son unipersonales, y el mercado inmobiliario está teniendo dificultades para adaptarse a esta nueva realidad.

Superior al 'boom'

El encarecimiento del 14,4% en la obra nueva con respecto al primer trimestre de 2023 no es el valor más alto de la serie histórica. En el segundo trimestre de 2024 el coste final se disparó un 15,2%. Sin embargo, los pisos son más caros de entonces porque, desde 2015, Euskadi encadena subidas de manera ininterrumpida.

Se trata incluso de encarecimientos muy superiores a los del 'boom' inmobiliario. En 2007, cuando el precio de la obra nueva se disparó, lo hizo un 9,5%, muy por debajo de los valores actuales. En el caso de las casas usadas, aunque de forma algo más contenida, el coste para los propietarios también se ha incrementado de forma notable. En un sector, el de la segunda mano, que concentra casi el 90% de las compraventas que se cierran en Euskadi, se ha pagado un 12,1% más que un año antes y un 4,1% más respecto al pasado diciembre.