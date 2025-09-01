Las matriculaciones vuelven a crecer en Euskadi y acumulan un aumento del 20% hasta agosto

El mercado de matriculaciones vasco sigue evolucionando a buen ritmo tras un agosto en el que han salido 1.788 nuevos vehículos de los concesionarios ... vascos. Se trata de una cifra menor a la de los meses anteriores y que se explica por el tradicional parón debido a los efectos vacacionales, pero que no deja de ser positiva si se compara con la registrada en el mismo mes del 2024, cuando se dieron de alta un 12,7% menos de turismos. Así lo constatan los datos publicados este lunes por las tres patronales del sector: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)

De tal forma, habiéndose cumplido ya dos tercios del curso actual, Euskadi registra un avance del 19,7% en el número de vehículos nuevos matriculados en lo que va de año. Un alza considerable, ya que se sitúa así como la segunda comunidad autónoma en la que más crecen las matriculaciones, solo por detrás de Cantabria, con un incremento del 20,7% desde enero hasta agosto, y exceptuando la Comunidad Valenciana, donde avanzan un singular 51,5%, un alza que responde a los vehículos que se están sustituyendo por los efectos de la devastadora dana.

En cuanto a los vehículos matriculados en agosto en el País Vasco, destaca la pérdida de peso que experimentan las ventas de los turismos con motores de gasolina y diésel. Los primeros han caído un 35,5% hasta las 305 unidades y los segundos lo hacen en un 47,1% hasta los 46 vehículos. Por contra, y en línea con los objetivos que persiguen las directivas europeas de emisiones, los vehículos que no cuentan con una motorización gasolina y diésel suman 1.437 nuevas matriculaciones (un 39,9% más), donde se engloban, entre otros, los híbridos convencionales y los electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables).

Hay dos grandes razones que se encuentran detrás de la reactivación que está sufriendo el mercado vasco de matriculaciones. Por una parte, el plan 'renove' que lanzó a principios de abril está dando sus frutos, ya que, según los últimos datos del Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo que gestiona el programa, ya son 1.579 ciudadanos vascos los que han solicitado las ayudas -de hasta 3.500 euros- para adquirir un vehículo de cualquier motorización siempre y cuando emita menos de 125 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. En estos momentos, la agencia energética del Ejecutivo autonómico ya ha calificado de favorables 1.179 solicitudes y ha abonado 977 de las mismas. El objetivo principal del plan, tal y como detalló el Consejero de Industria, Mikel Juregi, en su día, es el de sustituir alrededor de 2.000 coches para renovar el parque automovilístico vasco, que según los últimos datos, tiene una avanzada edad media de 14,9 años.

Por otra parte, el Plan Moves III para los vehículos eléctricos, que fue reactivado a finales de junio, también está teniendo un efecto directo en el aumento de la demanda de vehículos. De hecho, un total de 2.893 vascos ya han solicitado al EVE las ayudas de hasta 7.000 euros para adquirir un híbrido enchufable o eléctrico puro. Hasta el momento, la entidad cifra en 836 las solicitudes favorables, de las cuales 481 son para eléctricos puros y otras 350 para híbridos enchufables. Con todo, y aunque convivan a la par, cabe recalcar que ambas ayudas son incompatibles.

En línea con los objetivos

A nivel nacional, en agosto se ha registrado un crecimiento del 17,2% en el número de turismos nuevos vendidos, hasta las 61.315 unidades. Un aumento que es menor en el acumulado del año, del 14,6% hasta los 769.452. Son cifras que desde el sector consideran positivas. El director de comunicación de Anfac, Félix García, señala que el comportamiento del mercado «permite situar el cierre de este año por encima del 1,1 millón de unidades, aunque todavía estamos lejos de las cifras prepandemia». Por otra parte, destaca el tirón de los turismos electrificados, que en el octavo mes del año han supuesto una cuota del 24,4% con 14.939 nuevas matriculaciones de eléctricos e híbridos enchufables.

Con todo, desde Ganvam indican que si se pretende mantener el buen ritmo general de matriculaciones, hay que «garantizar un plan estable de impulso a la demanda que contribuya a seguir estrechando la brecha con respecto a los niveles prepandemia». Un diagnóstico que comparten desde Anfac, donde señalan que «solo falta que los planes de ayuda tengan presupuesto suficiente» y que las ayudas sean «más directas y fáciles de tramitar», lo que «supondría un espaldarazo más para las ventas de vehículos electrificados».