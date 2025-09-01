El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Euskadi es la segunda comunidad en la que más han crecido las matriculaciones en lo que va de 2025. E. C.

Las matriculaciones vuelven a crecer en Euskadi y acumulan un aumento del 20% hasta agosto

En el octavo mes del año se han vendido 1.788 nuevos vehículos, un 12,7% más que en el año pasado

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:54

El mercado de matriculaciones vasco sigue evolucionando a buen ritmo tras un agosto en el que han salido 1.788 nuevos vehículos de los concesionarios ... vascos. Se trata de una cifra menor a la de los meses anteriores y que se explica por el tradicional parón debido a los efectos vacacionales, pero que no deja de ser positiva si se compara con la registrada en el mismo mes del 2024, cuando se dieron de alta un 12,7% menos de turismos. Así lo constatan los datos publicados este lunes por las tres patronales del sector: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  2. 2

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  3. 3

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  4. 4

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  5. 5 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  6. 6 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»
  7. 7

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  8. 8 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  9. 9

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  10. 10

    Valverde, tras su roja: «Ha sido por mis aspavientos, pero con una amarilla lo hubiera solventado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las matriculaciones vuelven a crecer en Euskadi y acumulan un aumento del 20% hasta agosto

Las matriculaciones vuelven a crecer en Euskadi y acumulan un aumento del 20% hasta agosto