Manual para subirse al 'carro' eléctrico

«Te surgen muchas dudas, pero apuesto por la sostenibilidad»

Es uno de los pocos vascos que se ha lanzado a comprar un eléctrico puro esta semana, aprovechando la entrada en vigor del plan de ayudas Moves. Asier Beltrán tiene 32 años y hasta ahora conducía un Clio que consumía gasolina. Ha hecho números y analizado pros y contras, pero aún así, reconoce, quedan dudas. «Pasarte al eléctrico supone incertidumbre. Es un mundo nuevo que tienes que ir investigando. Lo que nos ha movido a tomar la decisión -habla en plural por su pareja- es la preocupación por la sostenibilidad. Estamos muy concienciados», explica este vecino de Barakaldo.

Lo están realmente, porque adquirir un vehículo eléctrico siempre sale más caro que uno térmico. El Nissan Leaf que se han llevado costaba 36.000, pero, con los 5.500 del Moves y los 2.000 aportados por el concesionario, se les ha quedado por debajo de los 29.000. Es una buena rebaja, aunque empalidece al compararla con otras opciones. «Con el Renove puedes conseguir un diésel o gasolina por 18.000», aduce el vendedor de Gaursa.

Por su trabajo, agente de seguros, tiene que viajar todos los días a Getxo y los fines de semana conduce con frecuencia a Eibar. «Me va a bastar con dejarlo en casa cargando por las noches», apunta. Ya ha hecho la instalación en el garaje comunitario, con Ibil, y no ha tenido ningún problema. «'Eres un animado', es todo lo que me dijo el administrador». Para la tarifa nocturna ha negociado con su suministrador, la cooperativa tolosana Goiener, que «tiene un buen precio». «Todavía no tengo la primera factura, pero espero ahorrar mucho en combustible. Y, sobre todo, dejar de contaminar», dice.