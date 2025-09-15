Stablecoins: estabilidad cripto, volatilidad desconocida

La fiebre de las mal llamadas criptomonedas, o 'criptomanía' ha transformado la percepción del dinero en la última década. Bitcoin, la pionera, anunciaba el futuro ... revolucionario del dinero descentralizado, pero su volatilidad la ha convertido en un activo extraordinariamente especulativo, a menudo equiparado al 'humo' por reputados analistas, debido a su falta de valor subyacente.

Como en bitcoin, las 'Stablecoins' o 'monedas estables' ruedan informáticamente en 'blockchains', bases de datos que usan una tecnología singular para guardar datos no en una unidad central sino en una red de ordenadores. El anonimato puede asegurarse por medio de una encriptación, aunque los detalles de la operación sean transparentes para todos los participantes. Pero a diferencia de Bitcoin, cuya cotización puede oscilar drásticamente en horas, los stablecoins están anclados a activos de valor subyacente reconocido, unívocamente, en una relación de uno a uno. Unos como Tether (USDT) y USD Coin (USDC), están respaldados por dólares, u otros instrumentos financieros. Otros, como Pax Gold, están vinculados al oro. Según los expertos, la parte de león de este mercado en crecimiento rápido se la llevarán los stablecoins en dólares.

Los stablecoins se han convertido en un producto clave en el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi), con una cifra creciente de pagos transfronterizos, ofreciendo una alternativa de valor en el interior de economías inestables. En Estados Unidos, iniciativas como World Liberty Financial, promovida por la familia Trump, apuestan por stablecoins como USD1 para reforzar la hegemonía financiera del dólar, apuesta que no va descaminada.

Estas supuestas ventajas, sin embargo, son muy discutidas, especialmente desde el sistema financiero tradicional, con voces que destacan la robustez, seguridad y universalidad del entramado financiero tradicional, y en el ejemplo que nos ocupa, de los saldos o activos en dólares USA. Si a Vd. le gusta la divisa dólar por los atributos que sean -se razona- tome una posición en dólares y no se ande con rodeos, o contacte una ETF o entidad de inversión colectiva que invierta en dólares, pero no pierda el tiempo comprando stablecoins con subyacente de dólares.

Tratando de resumir la polémica, el valor diferencial básico entre un activo stablecoin -un 'token'- y su subyacente, que puede adquirirse en los mercados financieros tradicionales, reside según sus apologistas, en que el primero desempeña las mismas funciones que el segundo, pero se transacciona en tiempo real, en una red privada y segura que puede sortear la tutela de la oficialidad, ofreciendo privacidad, inmediatez y ahorro de costos: el cuasidinero de una nueva generación.

En Europa, el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), vigente desde 2023, marca un hito en la regulación de los stablecoins. MiCA exige a los emisores mantener reservas líquidas completas, prohíbe el pago de intereses y limita las transacciones de stablecoins no vinculados al euro para proteger la soberanía monetaria. Estas medidas buscan salvaguardar a los inversores y prevenir el lavado de dinero, pero no eliminan riesgos como la opacidad de las reservas o la falta de fondos de garantía, que deja a los usuarios en precario en caso de siniestros. En Estados Unidos GENIUS Act sigue prácticamente los mismos criterios.

A pesar de su estabilidad relativa, los stablecoins enfrentan riesgos significativos. El colapso de TerraUSD en 2022 demostró que el 'de-pegging' -la pérdida de la paridad con su activo de respaldo- puede generar pérdidas masivas. La concentración de tenencias en manos de grandes inversores, como fondos de cobertura (Hedge Funds), amplifica el riesgo de inestabilidad. La falta de transparencia en las reservas y la ausencia de una regulación global unificada son otras preocupaciones. Además, los riesgos tecnológicos, como hackeos de billeteras o Exchanges, la dependencia de emisores privados y -en definitiva- la distancia entre estos productos y los tradicionales financieros producen una incertidumbre que está ausente en los mercados regulados.

Los stablecoins representan una experiencia interesante en el mundo de los pagos digitales, ofreciendo estabilidad en un entorno cripto volátil. Sin embargo, los argumentos en que apoyan sus pretendidas ventajas son discutibles. En la más positiva de las actitudes, cabe suponer que los stablecoins son un recordatorio de que la innovación financiera conlleva promesas que deben ser estudiadas, pero también peligros que requieren de nuestra cautela. Fuentes como el Banco de Pagos Internacionales, respaldan este escepticismo: los stablecoins innovan, pero no reemplazan a los mercados tradicionales.