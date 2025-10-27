El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. EP

Gasto ineficiente, deuda insoportable

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La última edición del 'Fiscal Monitor' del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha venido a recordar algo elemental que los gobiernos suelen olvidar cuando se sienten ... señores de las urnas: que la buena gestión no consiste en gastar más, sino en gastar mejor. Según el 'Informe de primavera de 2024', casi todos los países disponen aún de un margen notable para mejorar la eficiencia de su gasto público. En palabras del FMI, «el desafío fiscal que nace del bajo crecimiento, la deuda creciente, el envejecimiento demográfico y la presión del nuevo gasto en defensa exige hacer que cada euro de los contribuyentes cuente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  2. 2 Aires peruanos mueven el molino
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    La crueldad de la ELA: «Las bodas de mis hijos, los nietos... El primer mes solo pensaba en lo que me iba a perder»
  6. 6

    «Ver a un detenido multirreincidente en la calle a los dos días genera impotencia»
  7. 7 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  8. 8

    El atentado resuelto 19 años después
  9. 9

    «Me resbalan las campañas de odio hacia mí en las redes»
  10. 10

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gasto ineficiente, deuda insoportable

Gasto ineficiente, deuda insoportable