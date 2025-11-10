El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La temporalidad en sectores como la hostelería es elevada. E. C.

La cara invisible del desempleo

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Octubre nos ha enviado un doble mensaje sobre nuestro mercado laboral. Por un lado, que el paro registrado subió en 22.100 personas hasta un ... total de 2,44 millones, un aparente traspiés al término de la campaña turística, pero que sigue dibujando el mejor octubre desde 2007. Por otro lado, que la Seguridad Social ganó 142.000 cotizantes hasta los 21,8 millones de afiliados, máximo histórico. Si eliminamos los vaivenes del calendario —lo que los técnicos llaman 'desestacionalización'— la foto cambia: 57.000 altas adicionales, pero 13.000 parados menos que en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  4. 4

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  5. 5

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  6. 6 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  7. 7

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?
  8. 8

    Getxo define cómo será su futuro al aprobar definitivamente su plan más polémico
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La cara invisible del desempleo

La cara invisible del desempleo