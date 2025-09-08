El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump. Reuters

Asalto a la Reserva Federal

Trump persigue un consejo del banco central formado por leales, borrando la línea que desde hace un siglo separa la política monetaria de los vaivenes partidistas

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Donald Trump ha abierto un frente inédito con la Reserva Federal (Fed). Lleva tiempo arremetiendo contra su presidente, Jerome Powell, acusándole de frenar el crecimiento ... económico con tipos de interés oficiales excesivamente altos, sin ahorrar insultos y amagando con despedirlo. Ahora intenta destituir a Lisa Cook. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación a la gobernadora de la Fed por un presunto fraude hipotecario, lo que refuerza unas acusaciones que el presidente ha utilizado como pretexto para forzar su salida. Trump persigue un consejo del banco central formado por leales, borrando la línea que desde hace un siglo separa la política monetaria de los vaivenes partidistas.

