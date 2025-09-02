El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ

Beatriz Astigarraga deja el cargo cinco años después y tras materializar la venta de la entidad a Adeslas en un relevo de continuidad para el Igualatorio

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:47

El IMQ ha nombrado nueva presidenta a la médico Magdalena Múgica. Sustituye al frente de la compañía a Beatriz Astigarraga, que había desempeñado la presidencia ... desde 2020. El nombramiento se publica este martes en el boletín del Registro Mercantil después de que el consejo de administración de IMQ Seguros lo acordara en su última reunión del pasado 23 de julio.

