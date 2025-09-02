Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ

El IMQ ha nombrado nueva presidenta a la médico Magdalena Múgica. Sustituye al frente de la compañía a Beatriz Astigarraga, que había desempeñado la presidencia ... desde 2020. El nombramiento se publica este martes en el boletín del Registro Mercantil después de que el consejo de administración de IMQ Seguros lo acordara en su última reunión del pasado 23 de julio.

Múgica se pone al frente de la primera aseguradora médica privada del País Vasco tras venir representando un papel importante en sus órganos de gobierno. Formaba parte del consejo desde 2023 y era presidenta del Montepío de la entidad, además de ejercer como médico de familia en el IMQ desde 1990. Desde 2018 es coordinadora y responsable asistencial del centro del Igualatorio en Barakaldo, así como del de Alhóndiga, en Bilbao. La nueva presidenta es licenciada en Medicina General y Cirugía por la Universidad del País Vasco y su trayectoria profesional ha estado muy relacionada con el ámbito de los seguros. En 1997 fue senior medical adviser en Lloyds Seguros.

Fuentes de la entidad confirman a EL CORREO que el relevo responde a un proceso de continuidad dentro de la compañía una vez que la anterior presidenta, Beatriz Astigarraga, había dado por concluido su ciclo al frente de la entidad. Astigarraga ha manejado el timón del IMQ desde 2020 hasta este verano guiando al Igualatorio en uno de los procesos más complicados de su historia: la venta de la compañía a Adeslas, que se cerró con un abrumador apoyo de los accionistas después de un duro enfrentamiento entre los médicos del IMQ.

La aseguradora controlada por Caixabank y Mutua Madrileña asumió el compromiso de mantener la sede del IMQ en Euskadi y seguir desarrollando la filosofía de la empresa que se ha convertido en seña de identidad vasca y especiamente de Bilbao. De hecho, el nombramiento de Magdalena Múgica ha sido a propuesta de la Sociedad de Médicos del IMQ, una prerrogativa pactada en el acuerdo de socios suscrito en la compra del Igualatorio.