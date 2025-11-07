Jauregi dice que quiere ayudar con «dinero» a BBK para comprar Ibermática

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, anunció ayer la disposición de su Ejecutivo de ayudar con «dinero» en la compra de la ... división digital de Ayesa, la firma que compró Ibermática para absorberla en 2022.

Actualmente, la Fundación BBK (propietaria del 57% de Kutxabank) ha entrado al proceso final de compra de este negocio de Ayesa, valorado en 500 millones. Un procedimiento que está gestionado por Houlihan Lokey y Arcano. De hecho, tal y como han confirmado fuentes conocedoras de las negociaciones, los compradores escogidos para esta última ronda deberán hacer sus ofertas vinculantes antes de que termine noviembre. Un calendario que dejaría resuelta la venta en enero o en el primer trimestre a más tardar.

BBK presentó en solitario, sin apoyo del Gobierno vasco, su propuesta para recuperar la compañía que fue propiedad de Kutxabank. Ahora compite con dos gigantes de la inversión: el fondo HIG y Blackstone. Además, según publicó 'El Confidencial' Telefónica también estaría interesada. Pero la antigua Ibermática entra de lleno en la apuesta del Gobierno vasco para recuperar la inversión industrial en Euskadi en sectores estratégicos. Para ello ha lanzado la Alianza Financiera Vasca y los planes de Industria e Inversiones.El objetivo es movilizar con 4.000 millones dinero público una inversión total de 12.000. Son los recursos que Jauregi ofreció ayer a BBK para sumar fuerzas y hacer «un consorcio» que pueda jugar en esta operación.

La antigua Ibermática desarrolla la línea tecnológica (IT) dentro del grupo Ayesa con más de 5.000 empleados en España y 2.000 en Euskadi, en sus centros de Zamudio, en Bizkaia, y Miramón, en San Sebastián. Fue impulsada por Kutxabank, pero su posición se fue reduciendo en el accionariado hasta el 15% que mantenía en 2022. Entonces Ayesa compró Ibermática por 160 millones. Ahora hará falta más del triple.

La puesta a la venta de la división de Ibermática ha sido provocada precisamente por la salida del accionista de referencia de Ayesa. Se trata del fondo de inversión A&M Europa, que entró como dominante en Ayesa en enero de 2022 y ahora, tras triplicar la facturación del grupo (ha pasado de una cifra de negocio de 340 millones a más de 800 tras integrar varias compañías), pone a la venta su participación arrastrando a todos sus socios en una operación habitual de estos agentes del mercado.

La familia Manzanares, originaria de Andalucía, y que había liderado la gestión de la empresa para crear una compañía con la que competir en España con IBM, Minsait (Indra) o Accenture mantiene la vocación de seguir en la empresa.

Presencia en Euskadi

La firma ha tenido una presencia muy importante en la Administración pública vasca. La compañía de origen guipuzcoano y ahora a la venta elabora los sistemas digitales que contabilizaron los votos de las últimas elecciones al Parlamento vasco o que permiten a los ciudadanos solicitar la cita con su médico en Osakidetza. En el área médica, el IMQ es otro de los clientes que ha recurrido a la tecnológica.

También opera el mantenimiento y gestión de todas las aplicaciones digitales de Kutxabank. Además, municipios como Vitoria adjudicaron a Ibermática la gestión y atención de la plataforma «online» para el cobro de multas de la Policía.

Otro de los proyectos más ambiciosos que ha desarrollado tiene que ver con un servicio de uso masivo que afectará a miles de ciudadanos vascos. Se trata de la facturación digital canalizada en el sistema de Ticket Bai que impulsan las diputaciones para reducir el fraude. La industria de defensa, como SAPA y Maxam, también es cliente de la empresa guipuzcoana.