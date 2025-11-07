El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada de la división de Ayesa, antigua Ibermática, en el Parque Tecnológico de Miramon. Borja Luna

Jauregi dice que quiere ayudar con «dinero» a BBK para comprar Ibermática

La fundación bancaria está en un proceso de compra por 500 millones de la división digital de Ayesa, que integró a la tecnológica vasca

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:06

Comenta

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, anunció ayer la disposición de su Ejecutivo de ayudar con «dinero» en la compra de la ... división digital de Ayesa, la firma que compró Ibermática para absorberla en 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  5. 5 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  6. 6

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  7. 7 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  8. 8

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions
  9. 9

    Sabina se marcha como un señor
  10. 10

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jauregi dice que quiere ayudar con «dinero» a BBK para comprar Ibermática

Jauregi dice que quiere ayudar con «dinero» a BBK para comprar Ibermática