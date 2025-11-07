El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Antonio Jainaga

Jainaga, el empresario de moda

Premio al empresario vasco del año, la novedad en la la lista Forbes... El consorcio liderado por el emprendedor vizcaíno cierra la compra de Talgo

S. Llamas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, es el empresario de moda. El vizcaíno ha sellado este viernes junto al Gobierno vasco y las fundaciones bancarias ... BBK y Vital el acuerdo definitivo por el que se hacen con el control de Talgo. Jainaga logra así poner con éxito punto y final a una historia empresarial que ha concitado el mayor consenso político en este ámbito en Euskadi, que ha movilizado capital público y privado y que traerá de nuevo la sede social de una empresa histórica. Hace solo unos días se conoció que había irrumpido en la prestigiosa lista Forbes como una de las cien personas más ricas del país, con un patrimonio de 450 millones de euros. Además, este año, también recibió el premio Korta de manos del lehendakari como el empresario del año.

