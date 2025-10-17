El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Torres, presidente del BBVA, durante la rueda de prensa de este viernes EFE

Demasiadas dificultades

El fracaso tiene consecuencias para BBVA por el desgaste, pero también para Sabadell, que deberá cumplir sus promesas

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:31

Diecisiete meses, después de planteada, tras cientos de estudios elaborados, miles de reuniones interminables, toda una organización tensionada y focalizada en la operación, millones de ... euros empleados en publicidad, decenas de promesas de contento accionarial…, todo ha sido inútil. La opa de BBVA sobre el Sabadell ha fracasado y lo ha hecho por goleada. Ni siquiera queda abierta la posibilidad de una segunda oferta superior y en dinero. La operación ha durado demasiado tiempo y ha sido excesivamente accidentada.

