Iberdrola invertirá 1.300 millones en Euskadi hasta 2028, un 50% más

Iberdrola invertirá 1.300 millones de euros en Euskadi hasta 2028, una cifra que supone un incremento del 50%. El foco estará puesto en el ... refuerzo de las redes eléctricas en un momento clave en el que el colapso del sistema está poniendo en jaque a la industria vasca. Así se lo ha comunicado hoy el propio presidente de la eléctrica al lehendakari, Imanol Pradales, durante un encuentro en Vitoria.

En la reunión, la segunda desde que Pradales asumió el cargo, Galán puso en valor la aportación de Iberdrola a Euskadi. Según explicó la compañía en una nota posterior al encuentro, «si a esa cifra de inversiones se añaden las compras a cientos de empresas en el territorio, la contribución fiscal, los salarios, y los dividendos a sus accionistas vascos, el impacto total alcanzará los 12.000 millones de euros hasta el 2028».

La inversión en redes se ha convertido en el eje del plan estratégico de Iberdrola, que el pasado septiembre presentó un programa histórico de 58.000 millones de euros, centrado en este capítulo, al que dedicará 37.000 millones. Se centrará principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, países con rating A y «dotados con marcos estables, predecibles y atractivos».

Dentro de este plan ha reservado un hueco a Euskadi, donde tiene la sede, con el fin «de integrar la nueva demanda eléctrica industrial y residencial, a la vez que continúa haciendo de Euskadi un referente en digitalización». Este es un asunto especialmente sensible para el Gobierno vasco, que ha reclamado al central con urgencia un aumento de la capacidad de conexión ante la asfixia de la industria y ha conseguido arrancar 5.200 MW más de potencia en la nueva planificación hasta 2030, lo que supone un incremento del 40% respecto a la actual.

El PNV también ha logrado colar una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible aprobada ayer en el Congreso para realizar unos cambios normativos que permitirían liberar otros 7.000 MW más en el territorio. Pero las inversiones dependen de las eléctricas y para acometerlas exigen una remuneración adecuada, acorde con la que reciben en otros países del entorno. El problema es que la propuesta realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con un 6,58% de retribución no llega a los niveles que requieren. Ahora esta iniciativa, tras recibir las observaciones del Consejo de Estado, volverá a la CNMC, donde serán claves los votos de los consejeros vascos –Enrique Monasterio y Rafa Iturriaga– para la toma de una decisión definitiva.

Durante la reunión, el presidente de la eléctrica hizo especial hincapié en las ganancias cosechadas por los más de 60.000 vascos con acciones de Iberdrola ya que, de acuerdo son sus cálculos, en el último año han sumado 2.000 millones más hasta superar los 7.000 millones. Los títulos de la compañía se han revalorizado más del 36% en un año y cotizan a 17,98 euros, un máximo histórico..