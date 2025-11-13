El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari recibe al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán

Iberdrola invertirá 1.300 millones en Euskadi hasta 2028, un 50% más

El presidente de la eléctrica ha hecho este anuncio en una reunión con el lehendakari

Ana Barandiaran

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Iberdrola invertirá 1.300 millones de euros en Euskadi hasta 2028, una cifra que supone un incremento del 50%. El foco estará puesto en el ... refuerzo de las redes eléctricas en un momento clave en el que el colapso del sistema está poniendo en jaque a la industria vasca. Así se lo ha comunicado hoy el propio presidente de la eléctrica al lehendakari, Imanol Pradales, durante un encuentro en Vitoria.

