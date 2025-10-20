El Gobierno vasco contabiliza en 4.000 millones el impacto de los fondos UE en Euskadi

El Gobierno vasco ha contabilizado en un total de 4.000 millones de euros el impacto de los fondos europeos en Euskadi hasta el 31 ... de agosto de este año. Una cifra que se desprende de los diferentes programas de adjudicación de estas ayudas gestionadas tanto por la adminisrtación autonómica como por la del Estado. El incremento respecto al último recuento, presentado en febrero pasado, ha escalado casi 500 millones según ha explicado el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres este lunes en el Parlamento vasco.

La evolución evidencia ya el cierre de un ciclo en la llegada de esta financiación. Es el caso de los recursos de la Unión Europea que el Estado acordó repartir con la gestión de las autonomías. En Euskadi, por esta vía, se han recibido un total de 1.299 millones y, tal y como ha explicado Torres, «ya no habrá más». De esas cantidades, ha explicado, ya están ejecutados un 81% y asginados el 95%. Esos 1.299 millones son el 4,7% de toda la cantidad de dinero europeo que el Gobierno de España ha canalizado a través de las comunidades autónomas

El grueso de estas subvenciones se ha dirigido a mejorar el parque de vivienda y facilitar el acceso a la misma, así como a digitalizar la administración, mejorar la formación profesional y la educación y también el sistema sanitario. Los recursos se han aprovechado también para digitalizar Lanbide y mejorar el acceso al empleo desde la plataforma pública. Son una línea que ha permitido financiar también diferentes programas de ayudas a la descarbonización de la industria canalizados en diferentes subvenciones, como la del Moves III, para subvencionar la compra de coches eléctricos.

Fábrica de Mercedes o hidrógeno verde

La otra vía principal para hacer llegar estas subvenciones a la economía vasca están siendo los Pertes. Se trata de planes estratégicos en los que se apoyan grandes inversiones de empresas en sectores clave y que asigna directamente el Gobierno de España. Son los grandes proyectos como la nueva fábrica de Mercedes en Vitoria o el de hidrógeno verde de Petronor. Esta línea acumula 1.435 millones de ayudas, tras incrementarse en 261 millones en el último semestre. La naturaleza industrial de Euskadi pesa en este campo de una mayor manera y del total repartido hasta ahora en España ha recibido un 7,4%.

En total, el Gobierno vasco ha contabilizado 27.379 beneficiarios de con estas ayudas de los que, según ha explicado Torres, el 25.000 son pequeñas y medianas empresas.

Por territorios, Bizkaia ha recibido el total de las ayudas con 1.489 millones, el 38%. Gipuzkoa, 1.076 millones con un 27% y Álava el 22% con 843 millones. El resto, que asciende a 508 millones, se han ejecutado en otras provincias porque se trata de proyectos que han realizado empresas vascas fuera de Euskadi.

En cuanto a los proyectos, en Álava, el más importante es la fábrica de Mercedes, que ha recibido un total de 267 millones. El siguiente proyecto es el de la compañía de fabricación de material ferroviario JEZ en Llodio con 94,8 millones. BasqueVolt, la fábrica de baterías ha recibido 27,7 millones.

En Bizkaia, el proyecto más importante respaldado con fondos europeos es el de Petronor para elaborar hidrógeno verde con su gran electrolizador para el que ha recibido 160 millones. Iberdrola suma 96 millones para actuaciones en generación de energía verde y en distribución de electricidad.

En Gipuzkoa, la apuesta de Irizar por los autobuses eléctricos ha captado un total de 168 millones convirtiéndose en el segundo proyecto más importante de Euskadi. CAF, la constructora de trenes de Beasain, se ha adjudicado 70 millones. Ayesa, la compañía de desarrollo informático que adquirió Ibermática, ha recibido 39,7 millones o la promotora Amenabar 34 millones.