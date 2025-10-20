El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El vicelehendakari y consejero de Trabajo y Economía, Mikel Torres E. C.

El Gobierno vasco contabiliza en 4.000 millones el impacto de los fondos UE en Euskadi

El vicelehendakari, Mikel Torres, anuncia el final de la llegada de recursos de gestión autonómica tras la recepción de 1.300 millones en el País Vasco, el 4,7% del total

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:10

Comenta

El Gobierno vasco ha contabilizado en un total de 4.000 millones de euros el impacto de los fondos europeos en Euskadi hasta el 31 ... de agosto de este año. Una cifra que se desprende de los diferentes programas de adjudicación de estas ayudas gestionadas tanto por la adminisrtación autonómica como por la del Estado. El incremento respecto al último recuento, presentado en febrero pasado, ha escalado casi 500 millones según ha explicado el vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres este lunes en el Parlamento vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4 La caída de la nube de Amazon provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  5. 5

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  6. 6

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  7. 7

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  8. 8 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco contabiliza en 4.000 millones el impacto de los fondos UE en Euskadi

El Gobierno vasco contabiliza en 4.000 millones el impacto de los fondos UE en Euskadi