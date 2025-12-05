El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Jauregi E. C.

El Gobierno vasco busca inversores para Ayesa tras atar 200 millones de Kutxabank y BBK

El consejero de Industria se felicita de haber ganado la puja y evita desvelar cuánto dinero pondrá para cerrar la compra antes de final de año

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:23

Comenta

La oferta del consorcio vasco, formado por Kutxabank, BBK y Gobierno vasco, ganó en la puja por adquirir la división tecnológica de Ayesa, como desveló ... en exclusiva EL CORREO. Un logro destacado porque en el proceso superó a grandes fondos internacionales en una operación que los bancos asesores habían valorado en 500 millones, pero ahora queda una tarea imprescindible: la búsqueda del socio industrial para el proyecto que asegure la gestión y el desarrollo de una empresa en la que se integra la antigua Ibermática y varios activos más.

