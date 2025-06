El Gobierno vasco advierte un «estancamiento» en la reducción de los accidentes laborales

Aunque la siniestralidad laboral ha disminuido significativamente durante las dos últimas décadas, esta tendencia «desde 2021 se ha estancado y no somos capaces de hacerla ... bajar como nos gustaría». Así lo ha advertido este lunes el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en una comparecencia en el Parlamento vasco para rendir cuentas sobre los datos registrados en cuanto a accidentes y enfermedades profesionales. Torres ha señalado que esta situación exige «nuevas medidas más específicas y eficaces», y se ha comprometido a combatir también aquellas enfermedades profesionales que «en un porcentaje importante se ocultan tras la enfermedad común» y que son «un problemas para las empresas, y sobre todo para las personas trabajadoras».

El año pasado se produjo un ligero repunte en el número total de accidentes con baja hasta alcanzar los 36.154 casos, 263 más que en 2023. Eso sí, este crecimiento coincide con el aumento de número de afiliados vascos, por lo que la incidencia real -esto es, el número de accidentes notificados por cada mil trabajadores- se redujo del 32,8 al 32,3.

En cuanto al incremento de la siniestralidad en datos absolutos, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la directora del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral-Osalan, Lourdes Íscar, han atribuido la mayor parte del crecimiento de los casos a los accidentes 'in itinere', esto es durante el desplazamiento al puesto de trabajo, que aumentaron entre 2023 y 2024 hasta los 4.227 incidentes, 187 más. En el puesto de trabajo hubo 76 casos más, hasta alcanzar los 31.927.

Mortalidad entre 2021 y 2024

Por su parte, en los últimos cuatro años -desde 2021 a 2024- Euskadi ha acumulado 123 fallecimientos fruto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los que un tercio (41 casos) han derivado en un acta de infracción. Así consta en la respuesta por escrito que el área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha ofrecido este mes a una pregunta presentada por la parlamentaria de EH Bildu, Pazis García Ortega. Según recoge el departamento, sólo el pasado año se produjeron 25 decesos motivados por estas causas (8 menos que en 2023), con un crecimiento reseñable en el área de la construcción. En ésta se registraron 9 muertos (5 más que en 2023). Servicios, con la mayor masa laboral, registró 10, industria 4 defunciones y el sector primario 2.

En este documento Torres reitera que todas las muertes laborales han sido investigadas tanto por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Osalan, como por la Inspección de Trabajo del País Vasco, en cuanto se ha conocido el accidente. Fruto de estas investigaciones se levantaron las 41 actas de infracción que acumulan en total unas sanciones por un importe 1,1 millones de euros. Actualmente hay fijadas seis sanciones relativas a las muertes laborales de 2024, que se han traducido en una imposición de multas de 133.094 euros. A este respecto, la parlamentaria de EH Bildu ha criticado en la comparecencia de este lunes «la falta de contundencia» en las sanciones a la parte empresarial. «No creo que los cambios que se han dado en el ámbito del tráfico se haya conseguido diciéndole a la gente que tiene que correr menos», ha puntualizado.

80 inspectores y subinspectores

En el debate celebrado esta mañana la viceconsejera de Trabajo ha recordado que «son las empresas las que deben adoptar las medidas necesarias para evitar las muertes en el trabajo», mientras que la labor de la Inspección de Trabajo en el País Vasco debe «perseguir y sancionar a aquellas que los incumplan». El año pasado este organismo levantó en total 477 actas de infracción por los diferentes accidentes trasladados, con un importe total de 2,54 millones de euros y cerca de 1.950 requerimientos por insuficiencia detectados. Actualmente este departamento cuenta con 58 inspectores y 22 subinspectores, y está a la espera de incrementar una plaza más en cada una de ambas categorías.

Por su parte, la directora de Osalan ha avanzado que intensificarán las actuaciones en planes de choque dirigidos a aquellos sectores con una elevada tasa de siniestralidad, como son el forestal y el de las bodegas, donde han desplegado diferentes acciones de formación, acompañamiento técnico y colaboración con los servicios de prevención y los agentes sociales.

En la sesión celebrada este mediodía la parlamentaria de EH Bildu Pazis García ha advertido que «no se percibe un punto de inflexión» y en base a las cifras ofrecidas, ni siquiera «es posible hacer una valoración positiva de los resultados». Además ha llamado la atención sobre la diferencia que se produce entre los datos de Osalan y los que registran los sindicatos, para lo que ha pedido acordar unos criterios conjuntos «ya que esto tiene consecuencias importantes: si Osalan no tiene en cuenta todas las muertes que contabilizan los sindicatos, no se investigan y lo que no se reconoce, no se puede prevenir».

El parlamentario del PP, Álvaro Gochi, ha criticado el recurrimiento constante a contratos menores como fórmula para no sacar a concurso los servicios vinculados a la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo para los años 2021-2026 (dirigidos a desarrollar las labores de secretaría técnica, según han matizado Íscar y Pérez Barredo, que han recordado que la elaboración del mismo corresponde a Osalan) y ha advertido que «si los resultados son pobres y el nivel del cumplimiento es alto -del 84% según ha detallado Osalan-, esta estrategia no debe estar bien elaborada».