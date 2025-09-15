El Gobierno vasco activa la Mesa Sectorial de Siderurgia para evaluar el impacto de los aranceles Lakua advierte de que es «el sector más afectado» por las medidas del Gobierno Trump al quedar muy expuesto a «pérdidas de competitividad»

B. Mallo Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

La preocupación en el Gobierno vasco es máxima desde la activación por parte de Estados Unidos de aranceles a las importaciones de muchos productos. Medidas penalizadoras que afectan a tres sectores claves de la industria vasca, como son la siderurgia, la automoción y la fabricación avanzada. Para analizar el impacto de las penalizaciones implantadas por el Gobierno Trump y conocer de primera mano las afecciones que están sufriendo, el Departamento de Industria encabezado por Mikel Jauregi ha puesto en marcha sendas mesas sectoriales en las que se trasladará «la letra pequeña del acuerdo arancelario, se escuchará a las empresas afectadas y, tras realizar un diagnóstico, se determinará si son necesarias nuevas medidas de ayuda público-privadas».

«El objetivo es escuchar de primera mano a las empresas, realizar un diagnóstico compartido y un seguimiento a tiempo real del impacto y evolución de los aranceles, evaluar la utilización del escudo comercial puesto en marcha por el Gobierno vasco y analizar las nuevas formas de apoyo para las empresas», ha detallado el consejero.

Las exportaciones de las empresas vascas a Estados Unidos en 2024 ascendieron a 1.991 millones de euros y se concentraron en productos de alto valor añadido. Según las estimaciones del Gobierno vasco, calculan que el impacto directo e indirecto de los aranceles sobre la industria vasca «será de alrededor de 700 millones de euros de reducción de ventas». Lo que supondría una caída de en torno al 0,33% del PIB de Euskadi.

El Parque Tecnológico de Álava es el escenario este lunes de la primera de las reuniones, en la que se han citado los agentes del sector de la siderurgia, «el más afectado por los aranceles» por la «pérdida de competitividad a la que se expone» con penalizaciones del 50%. «Presenta una elevada exposición al comercio internacional y su relevancia en la estructura exportadora de Euskadi con 261 millones de euros, un 13% del total de las exportaciones vascas, tiene como destino Estados Unidos», ha detallado Jauregi.

La relevancia de este sector ha llevado al Gobierno vasco a «anticipar impactos y articular estrategias de choque coordinadas» a través de una mesa sectorial que servirá para «hacer acompañamiento a la industria, informar de todos los detalles y la letra pequeña, escuchar a los agentes del sector y hacer diagnósticos en común para hacer propuestas» que mitiguen el impacto arancelario.