El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Cuerpo durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno eleva al 2,7% su previsión de crecimiento para este año

El ministro Carlos Cuerpo considera que es un cálculo incluso «prudente» por los buenos datos que se están registrando de consumo y empleo

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:52

El Gobierno eleva sus previsiones de crecimiento de la economía española para este año una décima, al 2,7% por los buenos niveles de actividad, ... empleo y consumo que se están registrando. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la «fuerza» de la economía española que «se ha recuperado del covid sin cicatrices».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  4. 4 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  5. 5

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  6. 6 Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal
  7. 7 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  8. 8

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  9. 9

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  10. 10

    «Me ocultaba la zona del brazo donde le pinchaba a mi hija para que no viese cómo la vacunaba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno eleva al 2,7% su previsión de crecimiento para este año

El Gobierno eleva al 2,7% su previsión de crecimiento para este año