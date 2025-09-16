El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede del Banco de España en Madrid. O. Chamorro

El Banco de España mejora la previsión de crecimiento al 2,6% por el tirón del consumo

El nuevo director de Economía afirma que los elevados precios de la vivienda están incrementando la riqueza real de muchas familias por el volumen de propietarios en España

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:02

El Banco de España está sufriendo la inestabilidad e incertidumbre económica incluso en sus previsiones. Si hace solo tres meses el organismo rebajaba por primera ... vez en dos años sus estimaciones de crecimiento económico de España -tres décimas menos, al 2,4%-, este martes ha tenido que recular. En el primer documento de previsiones firmado por el nuevo director de Economía del organismo, Galo Nuño, se vuelve a dar un espaldarazo a la confianza en el crecimiento del país y aumenta dos décimas, al 2,6%, la estimación de avance del Producto Interior Bruto (PIB) para este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  4. 4 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  5. 5 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  6. 6 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  7. 7 Así deben acceder los aficionados del Athletic a San Mamés en el partido de Champions contra el Arsenal
  8. 8

    «Me ocultaba la zona del brazo donde le pinchaba a mi hija para que no viese cómo la vacunaba»
  9. 9

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  10. 10

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Banco de España mejora la previsión de crecimiento al 2,6% por el tirón del consumo

El Banco de España mejora la previsión de crecimiento al 2,6% por el tirón del consumo