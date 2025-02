«El Gobierno debería impulsar el crecimiento y no seguir siempre las pretensiones sindicales»

Las duras críticas del vicelehendakari Mikel Torres a Confebask por su rechazo a negociar un salario mínimo vasco han sentado muy mal en la patronal. ... Su presidenta desde 2023, Tamara Yagüe, no oculta el enfado y reprocha al Gobierno vasco que esté más pendiente de las pretensiones sindicales que de las demandas de las empresas para mejorar la competitividad, sobre todo tras sentirse desatendidos en la reforma fiscal. Por el lado positivo aplaude el éxito en la operación Talgo.

- El rechazo de Confebask a negociar un salario mínimo en Euskadi ha causado un enorme malestar en los sindicatos y el Gobierno vasco. ¿Por qué no han dado ni siquiera una oportunidad al diálogo?

- Acudimos a la reunión con los sindicatos para explicarles que no es el momento de abrir esa negociación. Y no lo es porque no podemos seguir aumentando los costes empresariales y poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las empresas. Tenemos que hacer entender a la sociedad, a los sindicatos, a los partidos políticos y a las instituciones vascas que en la mochila empresarial no caben más piedras. El SMI ha subido un 67% desde 2017 y hemos actualizado los salarios por encima del IPC; las cotizaciones sociales se han elevado un 23% desde 2022; la reducción de jornada a 37,5 horas va a afectar a 350.000 trabajadores y a la viabilidad de muchos sectores; el absentismo no para de aumentar...

- Pero, ¿qué impacto tendría fijar un SMI vasco?

- El SMI afecta a cerca de 20.000 personas porque 30.000 corresponden al servicio doméstico, que está fuera de la negociación colectiva. Pero es que los sindicatos pedían subirlo hasta 1.800 euros. Insisto en que no se dan las circunstancias para sentarnos en una mesa y hablar de un salario mínimo que ha subido un 67% en los últimos años.

- ¿Cuándo informaron el Gobierno vasco de su rechazo? Porque el día antes usted y el vicelehendakari coincidieron en un foro y éste manifestó públicamente su satisfacción por esa mesa de diálogo, que apoyaba de manera explícita con un estudio.

- No se lo comunicamos al Gobierno vasco sino a los sindicatos, que fueron los que nos convocaron.

- Torres se ha mostrado muy molesto con la decisión, que ha calificado de «error mayúsculo que alimenta la confrontación».

- Lamento las palabras del vicelehendakari porque no me parece correcto decir que se promueve la confrontación por no estar de acuerdo con una idea. También lamento que el máximo responsable de Economía del Gobierno vasco no esté promoviendo ninguna medida económica para potenciar el crecimiento y la competitividad regional. Pensamos que hay que trabajar esa vía y no seguir en todo momento las pretensiones sindicales. Es más, tenemos la sensación de que hay distintas varas de medir porque sus palabras han sido muy duras hacia Confebask pero no vemos la misma actitud con los sindicatos que están bloqueando la mesa sobre el absentismo.

- ¿No ven apoyo en su lucha contra el absentismo?

- Nosotros hemos defendido la necesidad de sentarse a trabajar de forma conjunta un asunto que afecta de lleno a la competitividad, porque Euskadi tiene tasas mucho mayores que el resto del Estado. Lo que digo es que a veces el tono es diferente con unos y otros. El reproche por no participar en la mesa del SMI no es el mismo que se utiliza con el bloqueo en un tema tan clave como el absentismo. También pensamos que hay que trabajar otros elementos para mejorar la competitividad como el uso del Concierto Económico o reducir la conflictividad sindical.

- ¿Son la conflictividad y el absentismo los principales frenos para que lleguen proyectos a Euskadi?

- Es una suma de factores en los que la conflictividad y el absentismo tienen su peso. Todo suma en la mochila. También influyen otros elementos como la falta de capacidad de las redes para atender los proyectos industriales. En otras comunidades tienen más capacidad.

- Euskadi tiene la jornada más corta de España pero insisten en el gran impacto que tendría la reducción a 37,5 horas.

- Como decía, afectaría a 350.000 trabajadores, lo que da una idea del impacto. Establecer la reducción de jornada por ley es una injerencia en la negociación colectiva. Los convenios se han negociado con la jornada como elemento encima de la mesa y hay que respetarlos. También hay que dar flexibilidad a los sectores más afectados como hostelería o comercio.

- Junts está haciendo de voz de la patronal catalana para frenar medidas como el gravamen de las energéticas o la reducción de jornada. ¿Les gustaría que el PNV ejerciera ese rol?

- Nosotros hemos trasladado al PNV y al PSE-EE nuestra inquietud sobre los problemas de la reducción de jornada. No nos hemos sentido incomprendidos. Lo que he escuchado al PNV es que apoyarían la medida si hay acuerdo social. Todavía no se ha votado en el Congreso.

- Han manifestado también un profundo malestar por que no hayan tenido en cuenta sus propuestas en la reforma fiscal. ¿Les han dejado de lado?

- Confebask trasladó sus propuestas y el resultado es insuficiente. Estamos de acuerdo en que se apoye a los colectivos vulnerables de rentas bajas o a los jóvenes, pero la reforma se ha quedado corta a la hora de potenciar el crecimiento y la competitividad regional. Es curioso que ni siquiera se haya contemplado nuestra propuesta para incentivar el empleo de calidad.

- El lehendakari Imanol Pradales se estrenó con un discurso de apoyo a la empresa y a la industria. ¿Está cumpliendo?

- Coincidimos con su mensaje aunque, como ya he dicho, somos críticos con la propuesta fiscal porque no se ha aprovechado el margen que da el Concierto. Pero tengo que decir que en política industrial lo ocurrido con Talgo ha sido un éxito. Hay que felicitar y dar la enhorabuena al Gobierno vasco por haber sabido conjugar la inversión pública y privada, en especial por la participación de las fundaciones bancarias. Ahora estamos a la espera del plan industrial, que pensamos que va por el buen camino.

- ¿Hay músculo suficiente en Euskadi para mantener el arraigo empresarial? Se habla del cansancio de los empresarios.

- Yo creo que dentro del empresariado vasco hay ganas y compromiso para invertir. Lo que tenemos que hacer es priorizar en todo momento el crecimiento y esa competitividad regional. Tenemos fortalezas como el margen que da el Concierto Económico o la colaboración público-privada y tenemos que ponerlas en práctica.

- Se quejan continuamente de la falta de perfiles pero se les reprocha que el problema está en los bajos salarios, especialmente de los jóvenes.

- Si no recuerdo mal los jóvenes cobran cerca de 1.800 euros los primeros años, pero depende de la formación. Me gustaría recordar que Confebask lleva décadas trabajando con el Gobierno vasco para acercar las necesidades de las empresas a la formación. Ahora la FP, a la que se dirige el 60% de las demandas de perfiles, va ser dual al 100%. También hay que trabajar la orientación educativa, la recualificación de los parados y, además, necesitamos traer inmigrantes.

- Confebask activó un plan muy ambicioso en primavera del año pasado para atraer profesionales de Colombia y México. ¿Han tenido algún resultado?

- Todavía lo estamos cerrando pero sí puedo avanzar varias conclusiones. Por un lado, ha habido una gran aceptación de nuestras propuestas y, por otro, hemos constatado las enormes dificultades que hay en el proceso de contratación. Los trámites se pueden hacer interminables.

- ¿Han hablado con el Gobierno vasco sobre estas dificultades? Porque el día 28 asumirá la competencia de los permisos de trabajo para extranjeros.

- Todavía no sabemos cómo va a operar la transferencia, pero sí hemos transmitido las dificultades a las instituciones. Traer un perfil de Formación Profesional es casi imposible si no se incluye en el catálogo de profesiones de difícil cobertura y para incorporarlo es necesario un acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno vasco, que no se ha dado. Les hago un llamamiento a negociar.

- El relevo de Carolina Pérez Toledo al frente de Cebek ha causado tensión al haberse conocido una candidata a sustituirle sin consenso previo. ¿Cómo ve la situación?

- Desconozco lo que ha ocurrido. Es una lástima que Carolina Pérez Toledo no se presente a la reelección porque ha hecho un gran trabajo y estoy segura de que habrá un proceso democrático.

- Recientemente dejó su cargo en Tecuni. ¿Cuál fue el motivo?

- Un cambio de ciclo.