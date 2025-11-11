El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de transportistas durante los paros de 2022. EP

El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión

El Ministerio de Transportes busca paliar el déficit de conductores que cifra en unos 34.700 en total

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El Gobierno quiere poner fin al déficit de transportistas por carretera que desde hace años sufre el sector, en medio de un notable envejecimiento de ... la fuerza laboral, con escasa renovación generacional ante una profesión que exige largas jornadas y, en muchas ocasiones, condiciones precarias. El Consejo de Consejo de Ministros aprobó este martes subvenciones directas de hasta 3.000 euros para quienes quieran sacarse el carnet de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  5. 5

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  8. 8 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión

El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión