El Gobierno incrementa la pensión de los jubilados que vuelvan a trabajar y rebaja los requisitos

Importante paso adelante en la nueva jubilación flexible que prepara el Gobierno con el objetivo de incrementar de forma significativa el número de personas que ... se reenganchan al mercado laboral una vez han dado el paso de ser pensionistas.

El Gobierno da marcha atrás y cede a la gran mayoría de peticiones que le habían realizado los sindicatos, descontentos con la propuesta que había hecho el Ministerio de Seguridad, que había endurecido los requisitos para acceder a este tipo de retiro compatible con un empleo a costa de cobrar una mayor pensión durante el periodo en el que se trabaje, pero inferior una vez abandonen el empleo.

Con el nuevo texto que el ministerio entregó a los agentes sociales en la reunión mantenida este lunes, no se recorta ninguno de los actuales derechos; al contrario, quienes accedan a la jubilación flexible saldrán ganando respecto a la actual legislación, tanto durante el tiempo que trabajen como después, puesto que el Departamento liderado por Elma Saiz finalmente seguirá permitiendo que este tiempo de cotización sirva para mejorar la pensión una vez abandonen el empleo a tiempo parcial.

Del mismo modo, el Gobierno mejora la cuantía de la pensión que recibirán los jubilados que se incorporen a un empleo a tiempo parcial y, al mismo tiempo, flexibiliza las condiciones para su acceso.