Un aerogenerador de Siemens Gamesa durante tareas de mantenimiento E. C.

Gamesa cierra el año con pérdidas de 1.782 millones y sin recuperar la venta de los molinos terrestres

Firma el sexto año consecutivo de pérdidas por los costes de su reestructuración, aunque elevó ventas un 3,7% gracias a la eólica marina y promete dejar los números rojos en 2026

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

La dimensión del problema que se generó en Siemens Gamesa en 2021 se evidencia en que todavía la compañía vasca integrada en la matriz Siemens ... Energy no ha salido de los números rojos. La empresa ha hecho públicas sus cifras del ejercicio fiscal 2025 -transcurre de octubre a septiembre- y ha arrojado unas pérdidas de 1.782 millones, mejorando solo un 2,6% los 1.830 millones del año anterior. Cifras, eso sí, que reducen la gravedad de las acumuladas en 2023 y que ascendieron a 4.558 millones.

