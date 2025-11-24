Galardones digitales

Tomás Ondarra Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:40 | Actualizado 20:52h. Comenta Compartir

El Museo Guggenheim Bilbao acogió la sexta edición de los premios DigitalTek, organizados por EL CORREO y patrocinados por BBVA, Telefónica, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. Estos galardones reconocen y ponen en valor la apuesta por la transformación digital de las empresas vascas, así como su contribución al desarrollo económico y a la innovación tecnológica del territorio.

El acto, presentado por la periodista Ainhoa García, fue inaugurada por Marta Alonso, directora territorial de la zona norte del BBVA, que destacó el papel estratégico de la digitalización en la competitividad empresarial. Intervinieron Javier Benito, director de Telefónica en Euskadi; Joseba Mariezkurrena, director general de Emprendimiento, Talento y Competitividad Empresarial de la Diputación; y Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, que subrayaron la importancia de impulsar ecosistemas innovadores capaces de anticiparse a los retos del futuro. Esther Checa, directora de Innovación de T2Ó, ofreció una inspiradora ponencia sobre nuevos horizontes de la transformación digital y en el impacto de las tecnologías emergentes en los modelos de negocio actuales.

A continuación comenzó la entrega de los cinco galardones de esta edición. En la categoría Big Data, el premio recayó en el Grupo Global Datum. El reconocimiento fue entregado por Javier Garcinuño, director general de Bilbao Ekintza, y recogido por Joxe Etxebarria Intxausti, director general de la compañía. En Inteligencia Artificial, la empresa tecnológica del sector sanitario Naru fue la premiada; su CEO, Eider Sánchez y Maider Alberich subieron al escenario para recoger el galardón. El premio E-Commerce se concedió a bolsos Mercules, recogiéndolo su diseñadora y fundadora, Mercedes Gallego. En la categoría Marketing Digital, la cooperativa láctea Kaiku fue reconocida por su estrategia digital, representada en la ceremonia por Natalia Uriarte, Brand Specialist de la compañía. Para finalizar, el premio Digital del Año recayó en la firma multidisciplinar e internacional IDOM, cuyo director de Consultoría, César del Valle Montalvo, recogió el galardón. Al acto asistieron Ane Miren Ibáñez, directora de Modernización del Ayuntamiento de Bilbao; Iñigo Barrenechea, director general; Oscar Villasante, director, y Adolfo Lorente, subdirector de EL CORREO; Luis Rodríguez Llopis, presidente de IDOM; Fran Azpiazu, secretario general de Cebek; José María Fernández Hueso, director de Segmento Pynes de BBVA; Sabin Goitia, director de Emprendimiento de Beaz Bizkaia; Aingeru Zubiete, Agurtzane Uriarte, Fernando Ortega, Nacho de Prado y Raúl Sainz de la Maza, de BBVA; Carmen Manrique y Amaia Ruiz, directora de Negocio y directora de Comercial de EL CORREO; María Goti, directora Gerente de EL CORREO en Álava; Iñaki Arechabaleta, Rita Santamaría, Liselot Verbeke, Inas Lguenat, Alejandro Perales, Ana Barandiarán, responsable de Economía de EL CORREO; Lukas Otaegui, Andrea Montes, Sergio Quintana, Laura Pimienta, Javier Álamo, Nerea Tomás y Pablo Santos.

También acudieron Gerva Vallejo, Joseba Urgoiti, Juan Alberto Viejo, Leyre Blasco, Yolanda Zorrozua, Jon Arrieta, Jon Atorrasagasti, Paloma Tió y Luisa María Talavera, de EL CORREO; Julio de Miguel, Javier Smith, José Félix Ruiz, Fernando Ortega, Xabier Méndez, Iker Jauregibeitia, Teresa y Cristina Fernández de Castro, Vicente Reyes, José María Ruiz, Isabel Barbero, Carmen Botella, Javier Sedano, Antonio Abel García, José María Fernández, Natalia Uriarte, Paula López, Miren Castaño, Antonio Marotta, Janire Pérez, Mónica del Campo, Eztizen Santiago, Héctor Ausín, Rubén Fernández, José Ramón Gil, Julio Garay, Teresa y Carmen Basterra.

Temas

La Mirilla