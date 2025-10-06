El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

Rechaza que la Administración tributaria pueda presentar reclamaciones a un contribuyente si las dos primeras veces ya han sido anuladas por los tribunales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:16

Comenta

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del número de veces -«doble tiro» en la comunidad jurídica- ... que tiene la Administración tributaria para reclamar dinero a un contribuyente. Tras estudiar el caso de varios hermanos que llevaron a los tribunales a la agencia tributaria gallega por abrir hasta cuatro liquidaciones contra ellos por la herencia de su padre, cuando la jurisprudencia limita esa posibilidad de repetir una reclamación fallida hasta dos ocasiones, el fallo concluye que Hacienda no tiene un número indefinido de intentos. «No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos», señala el Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  2. 2 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  3. 3

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  4. 4 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  5. 5

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  8. 8 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  9. 9

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  10. 10 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas

El Supremo impide a Hacienda repetir indefinidamente liquidaciones anuladas