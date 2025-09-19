El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viviendas municipales en Bilbao R.C.

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

El coste de este gravamen varía entre 850 euros en Bilbao y 2.890 euros en Pamplona

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:12

El aumento de las operaciones de compraventa de viviendas que se está registrando en España -en julio crecieron un 14,3% respecto al mismo mes ... del año anterior- está teniendo un impacto directo en los ingresos de las arcas municipales. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y que comúnmente se conoce como «plusvalía», grava el aumento de valor que experimenta un terreno urbano desde que una persona lo adquiere hasta que lo transmite. Este puede ser por venta (lo paga el vendedor) donación (quien recibe el inmueble) o herencia (el heredero) y está gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, en función de cada localidad, las diferencias pueden alcanzar hasta los 2.040 euros para el mismo tipo de inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  7. 7 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  8. 8 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  9. 9

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  10. 10 El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad

Plusvalía municipal: hasta 2.040 euros de diferencia según la localidad