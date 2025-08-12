El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante los medios tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) EFE

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Las autonomías abonarán 12.000 millones en tres años, según Fedea, lo que obligará a las autonomías a redirigir recursos desde otras políticas públicas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 12 de agosto 2025, 12:12

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en 2028 si emiten nuevos recursos para financiar ... tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. Esta proyección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) supone multiplicar por tres la cuantía que abonaron en 2022 por este concepto (3.608 millones) sobre los 11.789 millones que estimados en tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados
  7. 7

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9 Muere Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, a los 99 años
  10. 10 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028