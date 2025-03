Hacienda pone el foco en los contribuyentes con un nivel de vida muy superior a su renta

La evasión de impuestos y la economía sumergida son dos de los grandes caballos de batalla de Hacienda. La Agencia Tributaria quiere estrechar el cerco ... sobre los contribuyentes que muestran signos externos de riqueza en clara discrepancia con las rentas y el patrimonio que declaran, por un lado, y sobre los que utilizan medios de pago radicados en el extranjero y que evitan las obligaciones de suministro de información a la Agencia.

En el primer caso se trata de «supuestos muy específicos», en los que estos contribuyentes se valen de la «utilización abusiva de sociedades instrumentales para desviar gastos personales, situar en ellas activos para su uso personal, simular arrendamientos de bienes y servicios, o encubrir rentas a través de préstamos ficticios», describen desde el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa.

En concreto, se pretende intensificar la vigilancia sobre operaciones que puedan esconder grandes alteraciones de patrimonio, el uso fraudulento de ventajas fiscales diseñadas para preservar la neutralidad de reestructuraciones empresariales y la ocultación de los beneficiarios reales de operaciones económicas significativas. El control de la Agencia Tributaria se centrará en el análisis de las estructuras creadas, con el fin de atribuir a las personas físicas como rentas el importe de todos los gastos e inversiones que, siendo de su disfrute exclusivo, se estén declarando como gastos deducibles o inversiones de las estructuras que han creado con fines defraudatorios.

Más allá de estos supuestos concretos, se pondrá el foco en la utilización de sociedades para la deducción de gastos personales, así como al aprovechamiento gratuito, o por precios no de mercado, de bienes de la sociedad por parte del socio y su círculo familiar. También se intensificará el control sobre empresarios o profesionales sin ingresos de tarjetas cuando los pagos por esta vía sean habituales en su sector, o sobre aquellos que simulen una actividad económica y emitan facturas irregulares. Y no se perderá de vista a los receptores de esas facturas, que obtienen devoluciones indebidas de IVA y generan gastos ficticios. Asimismo, en el ámbito de los no residentes, se impulsará la regularización de las rentas o ganancias derivadas de inmuebles y las «infrarretenciones» en las rentas de artistas y deportistas.

Sectores de «alto riesgo»

En el segundo caso, el de la economía sumergida, la Agencia Tributaria mantendrá presencia en los sectores de «alto riesgo» sobre el uso de esta actividad fraudulenta. De igual forma, los planes sectoriales de visitas pondrán el énfasis en el control de las terminales de venta (TPV) y otros sistemas de facturación al público, informando de la próxima entrada en vigor de las nuevas obligaciones relativas a los sistemas informáticos de facturación para evitar el uso del 'software de doble uso'.

Estas son algunas de las principales líneas de actuación que recoge el Plan de Control Tributario 2025 que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se subraya también la intención de intensificar progresivamente y desde este año el control de las contingencias tributarias más complejas, así como aquellas vinculadas a grandes empresas, grupos fiscales y patrimonios relevantes.