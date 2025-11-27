La firma de hipotecas en Euskadi crece un 25% hasta septiembre

El mercado hipotecario vasco siguió exhibiendo en septiembre el mismo dinamismo que le ha caracterizado durante todo el año. En el noveno mes se constituyeron ... 2.603 nuevas hipotecas sobre viviendas en Euskadi, lo que recoge un crecimiento del 13,1% respecto a las operaciones registradas el año pasado. Para las mismas se prestaron 448,6 millones, lo que deja el importe medio en 172.339 euros. Tal y como indican los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este jueves, en el acumulado del año se han formalizado en Euskadi 19.083 pólizas, un 24,6% más que el ejercicio anterior, cuando a estas alturas la cifra llegaba a las 15.308.

Si algo ha caracterizado al mercado vasco durante estos últimos meses es que la gran demanda que existe para acceder a la vivienda ha agitado la actividad, espoleada al mismo tiempo por unos menores costes de financiación que en parte han compensado el incesante alza del precio de los inmuebles. Y es que después del ciclo de bajadas de tipos ejecutados por el Banco Central Europeo (BCE) hasta junio, cuando congeló los tipos en el 2%, los bancos se han metido de lleno en una guerra por captar clientes, mejorando sus ofertas hipotecarias.

De hecho, los datos publicados este jueves por el INE constatan este hecho, ya que revelan que el tipo de interés medio al que se han constituido las hipotecas a nivel nacional ha sido del 2,85%, lo que se traduce en el octavo mes consecutivo por debajo del 3%, y al mismo tiempo el nivel más bajo desde enero de 2023. En Euskadi los tipos suelen ser aún menores por la alta competencia bancaria existente en la región, entre otros factores.

No obstante, existen indicios que podrían conducir a un mercado menos tensionado los próximos meses. Uno de ellos es el euríbor, el índice de referencia para las hipotecas, que ya se encamina hacia la cuarta subida mensual consecutiva con una media que en noviembre llega al 2,218%, frente al 2.187% registrado en octubre. La razón del repunte es el mercado ya ha descartado la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) ejecute más bajadas de tipos a corto plazo, por lo que se espera que en la próxima reunión que el organismo financiero tiene prevista para el 18 de diciembre, la tasa se mantenga anclada en el 2%. El euríbor tocó fondo en julio (2.079%) y desde entonces, volvió a emprender una curva ascendente.

Esto está haciendo que las entidades estén comenzando a dejar atrás una guerra hipotecaria que grandes entidades han calificado como «irracional» y estén ajustando sus ofertas a tipo fijo al alza, precisamente la modalidad por la que la mayoría de bancos están apostando. De hecho, un informe del BCE revela que la banca española se está volviendo más selectiva y ya rechaza una de cada cinco hipotecas, más que cualquier otro país europeo.

Récord en 15 años a nivel nacional

La alta actividad que marca en estos momentos al mercado hipotecario vasco también se extiende al mercado nacional. Los datos del INE recogen que, de hecho, el registro de septiembre, cuando se formalizaron 46.120 préstamos (un 12,2% más), se traduce en el mejor dato de los últimos 15 años. Bajando al detalle, el 60,6% de estas hipotecas se constituyeron a tipo fijo.

Las comunidades que lideraron el crecimiento fueron La Rioja (33,9%), Murcia (30,5%) y Cantabria (27,3%). Por contra, las que registraron los menores avances fueron Canarias (0,2%), Castilla y León (1,7%) y Andalucía (6,3%). Con todo, en todas las autonomías se anotaron crecimientos en el número de pólizas firmadas.