En septiembre, los tipos de interés medio de las nuevas hipotecas se mantuvo por debajo del 3% por octavo mes consecutivo. E. C.

La firma de hipotecas en Euskadi crece un 25% hasta septiembre

La banca comienza a endurecer los préstamos en un momento en el que el euríbor se encamina hacia su cuarto mes consecutivo al alza

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

El mercado hipotecario vasco siguió exhibiendo en septiembre el mismo dinamismo que le ha caracterizado durante todo el año. En el noveno mes se constituyeron ... 2.603 nuevas hipotecas sobre viviendas en Euskadi, lo que recoge un crecimiento del 13,1% respecto a las operaciones registradas el año pasado. Para las mismas se prestaron 448,6 millones, lo que deja el importe medio en 172.339 euros. Tal y como indican los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este jueves, en el acumulado del año se han formalizado en Euskadi 19.083 pólizas, un 24,6% más que el ejercicio anterior, cuando a estas alturas la cifra llegaba a las 15.308.

