El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi

Ya han pasado cuatro meses desde que el Departamento de Industria del Gobierno vasco solicitó 20 millones adicionales al IDAE (Instituto para la Diversificación y ... Ahorro de la Energía), organismo dependiente del MITECO, con el fin de ampliar los fondos del plan Moves, el programa de ayudas para adquirir coches eléctricos. El problema está en que a día de hoy, el Ejecutivo central no ha dado señales de vida, por lo que deja en el aire las ayudas de aproximadamente 3.000 vascos que las habían solicitado después de comprarse un vehículo electrificado, y que ahora no saben si finalmente la recibirán.

Así lo constatan fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), organismo que gestiona los fondos en Euskadi. Confirman que desde que el presupuesto se agotó el 6 de octubre tras abonar la ayuda número 1.584, las solicitudes han seguido entrando dado que el plazo del Moves se extiende oficialmente hasta el 31 de diciembre, lo que ha generado una lista de espera cada vez más difícil de solventar. Según los datos del organismo, hasta la fecha han recibido 4.887 solicitudes.

La gran pregunta está ahora en qué pasará con las ayudas de esas personas a partir del 1 de enero, cuando el plan Moves III haya cerrado definitivamente. El problema radica en la dificultad de dotar de fondos en 2026 a un programa que finaliza este año. Dificultades a las que se añade una falta de mayoría en el Congreso de los Diputados para legislar, una situación que ata de manos al Gobierno central. Sin unos Presupuestos Generales del Estado –una posibilidad casi imposible– o la aprobación de un nuevo decreto ley que habilite la prórroga de los fondos, se dificulta la base legal para seguir concediendo estas ayudas bajo el paraguas del programa Moves.

La propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reconoció la semana pasada la dificultad de ampliar los fondos debido a la falta de apoyo parlamentario. En un foro que reunió a grandes actores del sector de la automoción, aseguró que desde el Gobierno central buscan «soluciones de continuidad» pero que «tienen un encaje complicado» por la falta de apoyos, aunque se comprometió a no dejar a nadie «en la estacada».

Desde el EVE confirman a EL CORREO este limbo en el que podrían quedar las ayudas de 3.000 ciudandanos vascos y no descartan tener que recurrir a medidas extraordinarias para dar con una solución, hoy todavía no planteada. Entre ellas la posibilidad de «rascar» de otras partidas, es decir, reasignar créditos entre capítulos presupuestarios.

El adelanto del importe

Una situación que también ha ocasionado el 'overbooking' de la lista de espera es que durante los últimos meses, muchos concesionarios han llevado a cabo estrategias que consisten en adelantar el importe del Moves antes de que al usuario le lleguen las ayudas oficiales. Es decir, financiar hasta los 7.000 euros que el comprador puede recibir para así evitar que tuviese que esperar a la subvención, un tiempo de espera que en ocasiones supera un año. A cambio, el comprador tendrá que devolver la cuantía al concesionario al recibir la ayuda.

Jon Tolaretxipi, director general del Grupo Easo, desde donde gestionan 14 marcas, afirma que esta estrategia es «mucho menos proactiva» en estos momentos. También afirma que a los compradores se les informa de que los fondos se han agotado, aunque pueden pasar a la lista de espera para cuando se liberen fondos adicionales, en el caso de que eso suceda, aunque ello «no garantiza la concesión». Tolaretxipi señala que el cartel de 'fondos agotados' ya pesa sobre las ventas, que en las últimas semanas «han bajado bastante».