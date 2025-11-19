El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las ayudas pueden alcanzar los 7.000 euros por vehículos. E. C.

El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi

El Gobierno central sigue sin responder a la petición de ampliación de los recursos para el plan Moves

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Ya han pasado cuatro meses desde que el Departamento de Industria del Gobierno vasco solicitó 20 millones adicionales al IDAE (Instituto para la Diversificación y ... Ahorro de la Energía), organismo dependiente del MITECO, con el fin de ampliar los fondos del plan Moves, el programa de ayudas para adquirir coches eléctricos. El problema está en que a día de hoy, el Ejecutivo central no ha dado señales de vida, por lo que deja en el aire las ayudas de aproximadamente 3.000 vascos que las habían solicitado después de comprarse un vehículo electrificado, y que ahora no saben si finalmente la recibirán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  2. 2

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  3. 3 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  4. 4 Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7

    Agredida por su abuelo cuando era niña: «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  8. 8 Segunda redada en una semana en el parking de una discoteca de Ugao: una joven de 25 años investigada por tráfico de drogas y 51 identificados
  9. 9 Getxo respalda a sus funcionarios en el derribo del palacete
  10. 10

    Retenciones en la A-8 por el camión volcado este lunes en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi

El fin de los fondos deja en el aire las ayudas para 3.000 coches eléctricos en Euskadi