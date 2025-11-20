El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las exportaciones vascas caen un 8% en septiembre lastradas por la crisis de la automoción

Las ventas de Mercedes se desploman un 50% y las de componentes de vehículos, un 22%

Ana Barandiaran

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:07

Comenta

Las exportaciones vascas mantienen su tendencia a la baja, lastradas por la crisis de la automoción y el impacto de los aranceles. Así, en septiembre ... las ventas al exterior se situaron en 2.378 millones de euros, casi un 8% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Economía y Comercio. El descenso es menor que el de agosto, cuanto se registró un batacazo histórico del 29%. Con todo, refleja una evolución negativa que está impidiendo remontar a la industria vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  6. 6 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  10. 10 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las exportaciones vascas caen un 8% en septiembre lastradas por la crisis de la automoción

Las exportaciones vascas caen un 8% en septiembre lastradas por la crisis de la automoción