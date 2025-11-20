Las exportaciones vascas caen un 8% en septiembre lastradas por la crisis de la automoción

Las exportaciones vascas mantienen su tendencia a la baja, lastradas por la crisis de la automoción y el impacto de los aranceles. Así, en septiembre ... las ventas al exterior se situaron en 2.378 millones de euros, casi un 8% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Economía y Comercio. El descenso es menor que el de agosto, cuanto se registró un batacazo histórico del 29%. Con todo, refleja una evolución negativa que está impidiendo remontar a la industria vasca.

El sector del automóvil, con un peso muy relevante en las exportaciones, destaca entre los más castigados. Hasta el verano el buen comportamiento de Mercedes distorsionaba las cifras conjuntas de este área pero ya en agosto, al caer las ventas de la fábrica de Vitoria, afloró con toda su crudeza la situación de este capítulo. En septiembre los registros son áun más preocupantes, con un desplome del 50% en las exportaciones de Mercedes y del 22% en los componentes de vehículos. En el otor extremo, la recuperación de Petronor ha disparado un 316% las ventas de combustibles y otros derivados hasta los 166 millones.

Las ventas en el exterior se ven afectadas por los aranceles de Trump, que en julio quedaron fijados de forma general en un 15% tras el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, si bien se mantiene un 27,5% para la automoción y el 50% para el acero y el aluminio. Aparte de su impacto directo, estas tasas han debilitado aún más a las grandes economías del euros como Alemania y Francia, principales clientes de la industria vasca.

El acumulado en el año arroja unas exportaciones de 22.255 millones de euros, un 3,6% inferior a las del ejercicio anterior. Las importaciones también se han contraído, pero menos, un 1,7% hasta los 20.034 millones. Euskadi mantiene así su superávit de 2.220 millones, inferior a los 2.692 del año anterior.