Peatones en las calles de Bilbao. Maika Salguero

Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por pensionista a pesar del récord de empleo

La ratio se estanca en el 1,94 tras mejorar en la década, por debajo de la cota mínima para garantizar la viabilidad del sistema

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

Euskadi es una comunidad especialmente afectada por el envejecimiento de la población y eso le está impidiendo alcanzar la proporción de dos trabajadores en activo ... por cada pensionista que marca el mínimo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ni siquiera los máximos históricos de empleo que viene registrando en los últimos años, con niveles superiores al millón de cotizantes, han permitido llegar a esa cota de seguridad. Según los datos de este pasado julio, la ratio estaba en 1,94 y las perspectivas no son, además, nada halagüeñas puesto que la jubilación de la generación del 'baby boom' empeorará esta relación. Este desfase se hace especialmente crudo en pleno debate sobre la transferencia al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

