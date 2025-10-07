El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

La red de recarga sigue dominada por los puntos de 22kW, «insuficientes» para el sector y el despliegue del coche eléctrico

José A. González

José A. González

Martes, 7 de octubre 2025, 16:31

Comenta

España sigue dando pasos en la electrificación de la movilidad en pleno repliegue de muchas automovilísticas en sus estrategias empresariales. Los coches electrificados (eléctricos puros ... e híbridos enchufables) comienzan a hacerse fuertes en las calles españolas y la red de recarga ya abastece numerosos puntos en vías urbanas, interurbanas y carreteras. En lo que va de año, la red pública instalada ya supera toda la que se desplegó en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  6. 6

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  7. 7 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  8. 8 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  9. 9

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación
  10. 10

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona

España supera en nueve meses todos los cargadores instalados en 2024, aunque el 22% no funciona