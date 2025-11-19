El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Supermercado de Eroski en el centro de Bilbao Luis Ángel Gómez

Eroski reducirá a la mitad los intereses de su financiación con la nueva emisión de 500 millones

Espera colocar los bonos con un 5,7% frente al 10,62% de hace dos años y aprovechará el ahorro de costes financieros para amortizar 209 millones de las subordinadas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:41

Eroski ha dado este miércoles nuevos detalles sobre la refinanciación que ultima con la emisión de su bono de deuda corporativa de 500 millones y ... que completará con un préstamo nuevo que activará con la banca de 370 millones, además de una línea de crédito de otros 80. En total, 950 millones que empleará, en primer lugar, para amortizar la anterior emisión de bonos que realizó en 2023. Fueron también 500 millones, pero a un elevado interés del 10,62%. Un dinero que cambiará por el nuevo bono que colocará a mucho mejor precio, ya que según acaba de anunciar reducirá la remuneración a pagar a los inversores a un 5,7%. Supone abaratar los pagos anuales (se realizarán semestralmente) a casi la mitad, reduciendo los actuales gastos financieros de 53 millones a 28.

