Eroski reducirá a la mitad los intereses de su financiación con la nueva emisión de 500 millones

Eroski ha dado este miércoles nuevos detalles sobre la refinanciación que ultima con la emisión de su bono de deuda corporativa de 500 millones y ... que completará con un préstamo nuevo que activará con la banca de 370 millones, además de una línea de crédito de otros 80. En total, 950 millones que empleará, en primer lugar, para amortizar la anterior emisión de bonos que realizó en 2023. Fueron también 500 millones, pero a un elevado interés del 10,62%. Un dinero que cambiará por el nuevo bono que colocará a mucho mejor precio, ya que según acaba de anunciar reducirá la remuneración a pagar a los inversores a un 5,7%. Supone abaratar los pagos anuales (se realizarán semestralmente) a casi la mitad, reduciendo los actuales gastos financieros de 53 millones a 28.

Es lo más novedoso de las condiciones con las negocia esa colocación de deuda de 500 millones y que ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se realizará en el mercado de Luxemburgo y se ha dado de plazo hasta el 2 de diciembre para cerrarla. Pero fuentes del mercado, aseguran a ELCORREO, que está concretada y que se anunciarán más detalles a lo largo de este jueves.

Amortización de las Subordinadas

El desahogo financiero obtenido con esta fórmula va a permitir a Eroski afrontar el desembolso completo de la cantidad que adeuda de las Obligaciones Subordinadas (OSES). Son 209 millones, que vencían en 2028 y que debe a inversores particulares a los que venía remunerando intereses tras el canje voluntario de 2016.

Esta figura deviene de una suerte de participaciones que Eroski ofreció a pequeños inversores, muchos de ellos trabajadores, sus familiares y clientes de la marca. Entre 2002 y 2007 captó cerca de 600 millones, pero no los pudo devolver en plazo con los intereses pactados y en 2016 tuvo que negociar una quita de casi 200 millones. Los inversores que aceptaron esta fórmula pasaron a ser titulares de estas Obligaciones Subordinadas (OSES). A esas corresponden los 209 millones que la cooperativa va a amortizar aprovechando esta nueva refinanciación y adelantando su calendario dos años.

En cambio, los inversores que no se acogieron al canje de 2016 siguen siendo titulares de lo que se dio en llamar «deuda perpetua», las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS). Esas no se amortizarán y por ellas la cooperativa seguirá abonando los intereses correspondientes.

Recursos para crecer

La solución de esos 500 millones de deuda más los créditos con la banca sirven para reestructurar el pasivo de Eroski, que en el primer semestre de este año ascendía a 735 millones, de los que 400 correspondían a la financiación estructural y 209 eran de las obligaciones subordinadas (OSES), además de 125 millones de circulante.

La cooperativa completa así, en menos de una década, una extraordinaria amortización de un pasivo que llegó a superar los 4.000 millones y que podría quedar al final de este ejercicio en el entorno de los 600 millones. Unos parámetros que no solo se mueven en cifras normalizadas, sino en una solidez financiera que ha permitido a la marca rebajar el interés de sus bonos.

El movimiento permitirá a Eroski seguir desarrollando su fuerte plan de inversiones para preparar la expansión. La marca se ha fijado para 2027 volver a crecer en zonas de España diferentes a su espacio natural en el norte y que afecta a Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña y Baleares, donde goza de una cuota del de alrededor del 15%.

La compañía destinó en 2024 año 80 millones a 60 aperturas, más otros 55 millones para actualizaciones haciendo una inversión total de 135 millones, la mayor en 20 años. En este 2025 ha lanzado 71 nuevas tiendas y en el País Vasco es líder de mercado con una cuota del 35,9%.