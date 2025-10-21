El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo
Ángel Escribano presidente de Indra. Efe

La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales

La transacción será un canje de acciones de ambas compañías, con la duda aún del porcentaje que recibirán los hermanos Escribano

José A. González

José A. González

Martes, 21 de octubre 2025, 16:20

Comenta

«Antes de finales de año». Así de contundentes se muestran fuentes conocedoras de la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) -la ... empresa familiar de Ángel Escribano, presidente de la cotizada, y de su hermano Javier, consejero de Indra y, a su vez, presidente de EM&E-, que aclaran que nunca será «una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  8. 8

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  9. 9 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10 Esta es la renta media de cada municipio en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales

La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales