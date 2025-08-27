El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nvidia. Reuters

Nvidia pone a prueba la fe de Wall Street en la inteligencia artificial

El consenso del mercado espera fuertes ganancias, pero les preocupa el impacto que puede tener en sus cuentas la guerra comercial de Estados Unidos y China

José A. González

José A. González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:52

A un lado y al otro del Atlántico, los informes bursátiles de principio de semana avisaban: «Wall Street comienza el lunes con la mirada puesta ... en los resultados de Nvidia». Sin embargo, el gigante tecnológico no presenta sus cuentas hasta bien entrada la noche de este miércoles, pero la compañía dirigida por Jen-Hsun Huang mueve los mercados y sus chips mueven, ahora mismo, el mundo. La fe, casi inquebrantable, de los inversores en el desarrollo de la inteligencia artificial se pone hoy a prueba con las cuentas del segundo trimestre fiscal de la principal proveedora de procesadores que alimentan los cerebros de los sistemas de IA más avanzados.

