El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una tienda de Zara, buque insignia del grupo Inditex. Efe

Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más

Las ventas del gigante textil crecieron un 1,6% en el primer semestre fiscal «en un entorno complejo»

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:12

Inditex confirma la ralentización del ritmo de crecimiento que en los últimos trimestres fiscales han lastrado a la compañía en Bolsa, con una caída acumulada ... este año del entorno del 15% frente a la subida del 30% que suma el parqué nacional en el periodo. El gigante textil ganó 2.791 millones de euros entre febrero y julio, apenas un 0,8% más, y las ventas se incrementaron un 1,6% hasta los 18.357 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  8. 8

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10 ¿Quién es Carolina Perles, la mujer expolicía de Ábalos?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más

Inditex confirma el freno en su crecimiento tras ganar 2.791 millones, apenas un 0,8% más