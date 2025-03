«Emprendí por necesidad y ahora es mi vocación. Tengo una idea en mente»

A Carolina Perez Toledo le da pudor hablar de su trayectoria personal pero a la vez se le nota el orgullo de haber puesto en ... marcha cuatro empresas que siguen activas. Emprender le apasiona y ahora que se quedará más liberada tras dejar la presidencia de Cebek está dando vueltas a varias ideas.

- ¿Cómo se decidió a emprender?

- Yo soy emprendedora por necesidad y al final ha sido mi vocación. Tras estudiar Derecho monté una academia de idiomas, muy volcada en las empresas. Un cliente, Ferrovial, me dijo que necesitaba formación online y me presentó a dos socios ingleses, punteros en ese ámbito, con los que monté LearnLight en 2008, que ahora tiene en su cartera el 65% del Ibex 35 y más de 1.500 profesionales en todo el mundo. Tenemos implantación en Francia, Italia, Alemania, México, Estados Unidos, India... He sido directora en París hasta antes de la pandemia y también en España hasta el año pasado, cuando pasé a ser consejera además de socia. Pero también he creado otras tres empresas que siguen activas en otras manos. Y no voy a parar.

- ¿Y qué planes tiene?

- Llevo unos años invirtiendo en 'startups' y estoy dando vueltas a varias ideas. Me gusta emprender.

- ¿Se ha perdido la vocación emprendedora en Euskadi? La competencia del ámbito público, con salarios y horarios muy buenos, es muy tentadora.

- Por eso para mí ha sido una prioridad desde Cebek impulsar el emprendimiento. Es más fácil ser funcionario, pero por eso nosotros tenemos que vender el atractivo de emprender, la aventura de dirigir una organización y poder cambiar de actividad. Si entras de funcionario haces lo mismo toda la vida.

- Fue la primera mujer que presidió Cebek y acabamos de celebrar el 8-M, ¿se han logrado avances?

- Para mí ha sido un honor presidir esta organización con 125 años de historia y ser la primera mujer en liderar una patronal territorial. Fue mi predecesor, Iñaki Garcinuño, quien me impulsó para que rompiera el techo de cristal y yo he seguido la estela al nombrar tres vicepresidentas de cuatro.

- ¿Dónde están los principales frenos para que las mujeres estén más presentes en los puestos de dirección?

- Sigue habiendo un sesgo educativo importante. Y también es llamativo que incluso entre las jóvenes haya falta de confianza y seguridad para presentarse a puestos de responsabilidad.

- Dicen los directores de recursos humanos que las mujeres se infravaloran. ¿Lo comparte?

- Las mujeres sienten que tienen que cumplir el 100% de las condiciones para presentarse a un puesto y los hombres se consideran totalmente capacitados con el 50% o 60%.