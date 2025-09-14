B-Venture, diez años en forma

Algunos de los promotores de los proyectos seleccionados en la décima edición de B-Venture en el primer día de formación.

Esta semana ha empezado la cuenta atrás para la celebración, los días 20 y 21 de octubre, de una nueva edición de B-Venture, la décima ya. A lo largo de estos años, más de 220 'startups' han podido acceder no sólo a un foro profesional en el que presentar sus proyectos ante posibles inversores, socios o empresas; también a formación especializada en el ecosistema emprendedor, que les permitirá abordar con más confianza las siguientes fases de sus respectivos recorridos empresariales. Así, el viernes, promotores de las 25 firmas que participan este año acudieron por primera vez a la Universidad de Deusto para iniciar con ilusión este peculiar regreso al cole.

Allí les esperaban Garbiñe Henry, directora de la Unidad de Innovación y Emprendimiento del centro universitario, y Antonio Barrena, director de Eventos y Patrocinios de EL CORREO, para darles la bienvenida «al mayor foro de 'startups' del norte de España, una aventura intensa que estamos convencidos de que marcará un antes y un después para vuestros respectivos proyectos, empresas en distintas fases de consolidación, pero con idéntico perfil innovador».

Un proceso

«Emprender es un proceso. Si estás en él, en realidad siempre estás aprendiendo a emprender, a generar nuevos modelos de innovación, a cooperar y también a dar respuesta a retos sociales, porque también queremos añadir una vertiente social a vuestros proyectos. Queremos que empecéis a pensar -si no lo habéis hecho ya- en el impacto que vuestras ideas pueden llegar a tener en nuestro entorno, en nuestro bienestar económico, social y medioambiental. En lo inmediato vamos a ayudaros a desarrollar un modelo de negocio atractivo para la inversión, pero también a mirar más a largo plazo y convertiros en agentes de transformación social», añadió Henry antes de detallar los contenidos del curso, que acaba de obtener el reconocido como microcredencial (que cuenta como formación continua).

Durante 30 horas, repartidas en tres fines de semana, expertos en innovación y emprendimiento del centro les impartirán nociones sobre marketing, financiación, fiscalidad o derecho, pero, sobre todo les ayudarán a saber en qué punto está cada uno de sus proyectos; a comprobar, en estos primeros pasos de sus respectivas 'startups', qué cosas están haciendo bien y en cuáles, por contra, hay que mejorar.

Todo ello sin olvidar el futuro más inmediato, común a todas las participantes; el 'pitch', una breve exposición -apenas tres minutos cronometrados- en la que tendrán que presentar sus 'startups' ante el aforo del Palacio Euskalduna.

«Queremos que B-Venture os acompañe ya siempre, que estos días adquiráis conocimientos y logréis oportunidades que os resulten de utilidad de aquí en adelante. Así que os animamos a que aprovechéis todos los recursos que vamos a poner a vuestra disposición y nos ayudéis también a hacer este evento un poco más trascendente cada edición», subrayó Antonio Barrena.

Un año más, B-Venture cuenta con el patrocinio del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, entidades a las que se unen como colaboradores BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

B-Venture

¿Qué es?

Punto de encuentro entre 'startups', inversores, empresas y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo?

Palacio Euskalduna, 20 y 21 de octubre.

Impulsa.

EL CORREO

Patrocinan.

Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Colaboran.

BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

Entradas.

www.b-venture.com

Un quién es quién del ecosistema emprendedor

Un año más, B-Venture se prepara para convertir durante dos días el Palacio Euskalduna en un auténtico quién es quién del ecosistema emprendedor e inversor. Aquí han recordado sus errores, proyectado sus planes y compartido sus perspectivas Juan Tomás Hernani, consejero delegado de Satantlis; Antonio Catalán, presidente de AC Hotels Marriott; Dimas Gimeno, presidente de WOW y expresidente de El Corte Inglés; Eneko Knörr, el fundador de AngelClub.es; J. J. Delgado, director general de Move Estrella Galicia Digital...

A lo largo de los días 20 y 21 de octubre, los ponentes que integrarán el amplio programa del evento participarán en talleres y encuentros abiertos al público en los que analizarán las tendencias tecnológicas que mayores oportunidades de negocio plantean en la actualidad, las cualidades que cualquier inversor busca en una 'startup' y su equipo promotor, las principales dificultades a las que se enfrenta una empresa innovadora en sus inicios o, en el lado opuesto, qué pueden hacer para mantener su independencia o seleccionar a sus socios cuando ya hayan logrado consolidarse.

Entre otros, en esta ocasión, estarán José Elías presidente Audax Renovables, y Natalia de Santiago, una de las divulgadoras financieras más reconocidas, autora de libros como 'Invierte en ti' y fundadora de la firma Weavers.