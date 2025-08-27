El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Paneles solares de Acciona Energía. EFE

Acciona Energía reorganiza sus operaciones en Asia para centrarse en Filipinas, Tailandia y Vietnam

Con esta operación la compañía pretende consolidarse en esos tres países clave donde prevé acelerar su expansión en los próximos años

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:14

Acciona Energía y The Blue Circle, compañía con sede en Singapur, han completado una reorganización de su colaboración, tras la que cada una se centrará de forma independiente en diferentes mercados, según ha informado este miércoles la empresa española.

En concreto, Acciona Energía controlará la totalidad de la cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam. Por su parte, The Blue Circle operará de forma independiente y se centrará en proyectos en Sri Lanka, Malasia y Camboya.

Con esta decisión, Acciona Energía pretende consolidarse en esos tres países clave, especialmente en Filipinas, donde ya cuenta con una cartera de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas y donde prevé acelerar su expansión en los próximos años.

«La operación refuerza la presencia de Acciona Energía en Asia-Pacífico, una región clave en su estrategia global de crecimiento, y da un paso más en su compromiso por liderar la transición energética en mercados emergentes», subrayó la compañía en un comunicado.

