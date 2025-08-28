El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo

Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá

El contrato incluye la construcción de siete nuevas estaciones y 9,2 kilómetros de línea de tren ligero para mejorar las conexiones entre Toronto y Mississauga

C. P. S.

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:14

Metrolinx (organismo público de infraestructuras de Ontario) ha adjudicado el contrato para diseñar y construir la extensión oeste de la Línea 5 de Eglinton, en Toronto (Canadá). El proyecto consiste en una ampliación de 9,2 kilómetros a la línea de tren ligero con siete nuevas estaciones, cuatro de ellas subterráneas, que se extenderán desde la estación Mount Dennis, ya construida, hasta Renforth Drive.

Además de las obras de construcción, el consorcio Trillium Rail Partners, formado por Acciona (40 %), Amico (30 %) y Alberici (30 %), también se encargará de integrar los sistemas de operación y control del ferrocarril, así como las redes de señalización, comunicaciones y datos. El diseño corre a cargo de WSP.

El proyecto supone una importante ampliación del actual tren ligero, que contribuirá a reducir los tiempos de viaje y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las autoridades de transporte de Ontario estiman una reducción de hasta 6,5 millones de desplazamientos en coche anualmente, gracias a lo que se logrará una reducción de hasta 5.800 toneladas de emisiones al año.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  3. 3 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  4. 4

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  5. 5 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  6. 6

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  7. 7

    Getxo reserva 16 millones para indemnizaciones por impedir construir en Azkorri
  8. 8

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  9. 9 Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido
  10. 10 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá

Acciona se adjudica un macroproyecto ferroviario en Canadá