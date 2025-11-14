El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

ELA y LAB no acudirán a la ronda de contactos del Gobierno vasco para impulsar un salario mínimo

Los sindicatos nacionalistas justifican su decisión en el rechazo de PNV y PSE a la ILP para que Euskadi tenga competencias en esta materia

Ana Barandiaran

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:32

Nuevo choque a raíz del salario mínimo en Euskadi. ELA y LAB acaban de anunciar que no acudirán este lunes a la ronda de contactos ... convocada por el vicelehendakari Mikel Torres para impulsar la negociación entre empresarios y sindicatos en una mesa de diálogo. Justifican su decisión en el rechazo de los partidos que sustentan el Gobierno vasco, PNV y PSE, para admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por las centrales nacionalistas, con la que se pretendía modificar la ley en el Congreso y lograr que Euskadi tenga competencias para fijar su SMI. Torres ha lamentado su posición, que ha calificado de «un error y una decepción».

