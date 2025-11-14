ELA y LAB no acudirán a la ronda de contactos del Gobierno vasco para impulsar un salario mínimo

Nuevo choque a raíz del salario mínimo en Euskadi. ELA y LAB acaban de anunciar que no acudirán este lunes a la ronda de contactos ... convocada por el vicelehendakari Mikel Torres para impulsar la negociación entre empresarios y sindicatos en una mesa de diálogo. Justifican su decisión en el rechazo de los partidos que sustentan el Gobierno vasco, PNV y PSE, para admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por las centrales nacionalistas, con la que se pretendía modificar la ley en el Congreso y lograr que Euskadi tenga competencias para fijar su SMI. Torres ha lamentado su posición, que ha calificado de «un error y una decepción».

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, defendió en el Parlamento vasco este mismo jueves la ILP que había recabado más de 138.000 firmas. Pero el Gobierno vasco ya había anunciado su oposición al considerar que no tiene encaje legal y que la vía adecuada es la negociación entre empresarios y sindicatos. Al final solo EH Bildu y Sumar apoyaron la iniciativa, que ni siquiera pasó el primer obstáculo para su toma en consideración.

El Gobierno vasco quería compensar este rechazo con una nueva ronda con los agentes sociales para impulsar una negociación que está bloqueada. Confebask se niega a debatir el salario mínimo fuera de la mesa de diálogo social -en la que no están ELA y LAB- y sin incluir otras materias como el absentismo. Los sindicatos abertzales exigen un foro aparte y dedicado en exclusiva a este asunto.

La reunión con ELA y LAB, así como con Confebask, estaba prevista para este mismo lunes. Pero al final no acudirán. «PNV y PSE dicen ser partidarios de un salario mínimo propio. Sin embargo, sus acciones demuestran lo contrario: se han posicionado con la patronal. Saben que cerrar la puesta a la ILP bloquea las dos vías para lograr un SMI propio».

En una nota, critican que esta ronda de contactos «es un ejercicio de blanqueamiento» porque «quienes han cerrado la puerta al debate en el Parlamento no pueden escenificar ahora el diálogo». También piden al lehendakari, Imanol Pradales, y al vicelehendakari, Mikel Torres, que «cambien de postura y hagan una interpelación directa a la patronal para que ésta mueva su posición». Por otro lado, anuncian movilizaciones y también que la próxima semana presentarán la demanda anunciada contra Confebask por su negativa a constituir la mesa negociadora.

Tras conocerse su decisión, el departamento de Trabajo ha sacado un comunicado en el que «lamenta» la decisión. Torres critira que «quienes hablan de vetos, lo practican una vez más», por lo que pide a los sindicatos, así como a Confebask, «que vuelvan a las mesas de negociación para avanzar conjuntamente en la mejora de las condiciones laborales y el desarrollo económico de Euskadi».