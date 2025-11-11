El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Bilbao Basket-Brno
Dominion ha abierto el proceso de venta de su parque eólico en Cerritos, México. Dominion

Dominion inicia el proceso de venta del parque eólico de Cerritos en México

Las instalaciones están operativas desde el tercer trimestre de este año y cuenta con una potencia instalada de 66 MW

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

Dominion sigue avanzando en su estrategia para simplificar su negocio y volcar sus recursos hacia el crecimiento del área medioambiental. La compañía vasca ha abierto ... el proceso competitivo para la venta del parque eólico de Cerritos, ubicado en Zacatecas (México), tras su puesta en funcionamiento. Con una potencia instalada de 66 MW, el parque está integrado por 22 aerogeneradores y aporta 215.000 MWh anuales al sistema eléctrico, equivalentes al consumo de energía de miles de hogares (3.261 horas equivalentes), y evitando cada año la emisión de 70.000 toneladas de dióxido de carbono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  7. 7

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  10. 10

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dominion inicia el proceso de venta del parque eólico de Cerritos en México

Dominion inicia el proceso de venta del parque eólico de Cerritos en México