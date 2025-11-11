Dominion inicia el proceso de venta del parque eólico de Cerritos en México

Dominion sigue avanzando en su estrategia para simplificar su negocio y volcar sus recursos hacia el crecimiento del área medioambiental. La compañía vasca ha abierto ... el proceso competitivo para la venta del parque eólico de Cerritos, ubicado en Zacatecas (México), tras su puesta en funcionamiento. Con una potencia instalada de 66 MW, el parque está integrado por 22 aerogeneradores y aporta 215.000 MWh anuales al sistema eléctrico, equivalentes al consumo de energía de miles de hogares (3.261 horas equivalentes), y evitando cada año la emisión de 70.000 toneladas de dióxido de carbono.

El parque de Cerritos figura como un activo productivo desde el tercer trimestre de 2025, generando energía bajo la modalidad de 'test revenues', tras el cual el parque comenzará a operar a precio de mercado. De tal forma, la compañía especializada en soluciones tecnológicas y servicios multiindustriales prevé la recepción de ofertas vinculantes en diciembre de 2025 y espera poder cerrar la transacción en la primera parte de 2026.

Para el proceso competitivo para la venta de las instalaciones, la firma bilbaína que dirige Mikel Barandiaran ha contratado a Citi como asesor financiero. Según han destacado, esta operación «ha despertado un importante interés entre inversores nacionales e internacionales, quienes están realizando la revisión de la documentación y el análisis técnico-financiero del proyecto».

Asimismo, el propio Barandiaran ha destacado que el inicio de esta desinversión marca «un hito» para la cotizada, «y culmina un complejo proceso de puesta en marcha, dado el entorno regulatorio y administrativo exigente y cambiante al que nos hemos enfrentado en México, además de reafirmar el paso a la nueva estrategia respecto a nuestros proyectos renovables».