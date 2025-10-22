Dominion gana un 70% menos hasta septiembre por sus desinversiones en República Dominicana

Dominion sigue consolidando su crecimiento orgánico tras haberse cumplido los primeros nueve meses del año. Un ejercicio en el que la cotizada bilbaína sigue trabajando ... con empeño con el objetivo de simplificar su negocio. Hasta septiembre, su facturación ha crecido un 9% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 800,1 millones. Un resultado que está «muy por encima» de los objetivos establecidos en su Plan Estratégico 2023-2026, pese a haber llevado a cabo importantes desinversiones durante el pasado ejercicio económico, que han reducido su facturación en más de 110 millones.

En lo que va de año, la compañía ha logrado un beneficio neto de 6,1 millones, una cifra que incorpora el impacto derivado de la corrección valorativa de -16 millones tras la desinversión completada en los activos fotovoltaicos de República Dominicana. Un ajuste que es consecuencia principalmente de la depreciación del dólar estadounidense y que no supone salida de caja. Excluyendo este efecto (que ya fue incorporado en los resultados del segundo trimestre), desde la compañía matizan que el resultado habría ascendido a los 22,1 millones, lo que supondría un crecimiento del 40% hasta el tercer trimestre en comparación al año anterior.

En un contexto global marcado por una incertidumbre perenne y la volatilidad de las divisas, desde Dominion inciden en que la compañía sigue «consolidando su transformación hacia un modelo más recurrente, eficiente y simplificado», en la ejecución de su plan estratégico y «culminando una transformación centrada en la recurrencia, rentabilidad y creación de valor sostenible», con el foco puesto en las áreas de sostenibilidad industrial, la tecnología y la transición energética.

Crecimiento sólido

Por áreas de negocio, Global Dominion Environment (GDE) ha registrado un crecimiento orgánico del 8% en ingresos, hasta los 332,2 millones, impulsado por la expansión internacional y la consolidación de soluciones de economía circular y descarbonización. En este sentido, la compañía que dirige Mikel Barandiaran ha llevado a cabo tres adquisiciones (dos en España y una en Alemania). Por su parte, la unidad de servicios crece un 13% hasta los 374,2 millones. Un crecimiento considerable amparado en el «fuerte dinamismo experimentado con la firma de diferentes contratos para la operación y mantenimiento de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones en Latinoamérica».

Por último, la división de Proyectos de GDT experimenta una ralentización de la actividad (-3% en ventas) derivada de aplazamientos temporales en la ejecución de muchos proyectos motivados por la incertidumbre geopolítica. No obstante, la cartera de proyectos energéticos y digitales se mantiene estable y crece hasta los 426 millones, sin cancelaciones.