Mikel Barandiaran (izquierda) y Antón Pradera (en medio), CEO y presidente de Dominion, durante su última junta de accionistas. Mireya López

Dominion gana un 70% menos hasta septiembre por sus desinversiones en República Dominicana

La cotizada bilbaína logra 6,1 millones de beneficio, que habrían sido 22,1 millones excluyendo este efecto, mientras aumenta un 9% su facturación

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:55

Comenta

Dominion sigue consolidando su crecimiento orgánico tras haberse cumplido los primeros nueve meses del año. Un ejercicio en el que la cotizada bilbaína sigue trabajando ... con empeño con el objetivo de simplificar su negocio. Hasta septiembre, su facturación ha crecido un 9% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 800,1 millones. Un resultado que está «muy por encima» de los objetivos establecidos en su Plan Estratégico 2023-2026, pese a haber llevado a cabo importantes desinversiones durante el pasado ejercicio económico, que han reducido su facturación en más de 110 millones.

