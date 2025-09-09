El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Barandiaran, consejero delegado de Dominion. El Correo

Dominion refuerza su apuesta medioambiental con la tercera adquisición del año

La compañía vasca se hace con una empresa en Cádiz y sigue pujando por el sector de la economía circular

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:44

Dominion sigue dando pasos en su apuesta por simplificar su negocio y avanzar en su hoja de ruta. Este martes, el grupo bilbaíno ha anunciado ... la tercera adquisición del año para reforzar su proyecto medioambiental, Global Dominion Environment (GDE), mediante la compra del 100% de Ecogestión de Residuos S.L., con sede en Arcos de la Frontera (Cádiz). Se suma así a las recientes adquisición de dos empresas, siendo una de ellas una planta de aguas industriales ubicada en Cartagena.

