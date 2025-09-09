Dominion refuerza su apuesta medioambiental con la tercera adquisición del año

Dominion sigue dando pasos en su apuesta por simplificar su negocio y avanzar en su hoja de ruta. Este martes, el grupo bilbaíno ha anunciado ... la tercera adquisición del año para reforzar su proyecto medioambiental, Global Dominion Environment (GDE), mediante la compra del 100% de Ecogestión de Residuos S.L., con sede en Arcos de la Frontera (Cádiz). Se suma así a las recientes adquisición de dos empresas, siendo una de ellas una planta de aguas industriales ubicada en Cartagena.

Esta nueva operación estratégica fortalece la presencia de la firma que dirige Mikel Barandiaran en un polo industrial clave en el sur de España. Ecogestión de Residuos es una empresa con más de dos décadas de trayectoria en la gestión integral y transferencia de residuos industriales, que genera un EBITDA de casi un millón de euros, y cuenta con una sólida cartera de clientes que incluye tanto pymes como grandes corporaciones.

Según ha señalado la compañía, esta operación amplía la capacidad de su área Global Dominion Environment (GDE) para ofrecer soluciones integrales en el ámbito de la economía circular. Además, genera sinergias operativas con las infraestructuras medioambientales de gestión de residuos con las que ya cuenta Dominion en el sur de España, optimizando procesos y fortaleciendo su propuesta de valor para clientes industriales.

«2025 está siendo un año clave para nosotros. Esta adquisición es la tercera que hacemos este año en el área medioambiental y refleja nuestro compromiso con una industria más sostenible, ayudando a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos medioambientales y reducir su huella de carbono sin comprometer la competitividad», ha señalado la compañía en un comunicado. Asimismo, han agregado que están «orgullosos» de incorporar esta nueva empresa, que «sin duda reforzará nuestra posición como socio referencia en Europa en la gestión ambiental».

Con estas tres operaciones estratégicas en menos de un año, la compañía confirma su capacidad de ejecución y avanza hacia su objetivo de que Global Dominion Environment alcance los 500 millones de euros de facturación en 2025, consolidando su papel como referente europeo en economía circular y descarbonización industrial.

Transformación

Dominion está llevando a cabo un gran número de operaciones con el fin de simplificar su negocio. Este fue, precisamente, uno de los grandes objetivos que se marcaron tanto Barandiaran como Antón Pradera (presidente) en su última junta de accionistas celebrada a principios de mayo. En la misma, avanzaron que su objetivo es «terminar el año con un modelo de negocio más sencillo» y lograr «un mayor enfoque estratégico y visibilidad del negocio».

En este sentido, la firma anunció en julio la venta de seis parques fotovoltaicos en República Dominicana por un valor de 322 millones, una desinversión que también se vio recompensada por los accionistas, ya que ese mismo día el valor de la acción subió un 10,6%, la mayor subida bursátil de su historia.