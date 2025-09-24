El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yvonne Iturgaiz

El convenio de Oficinas y Despachos mantiene su bloqueo 13 años después

La reunión celebrada esta semana se salda sin acuerdo tras reclamar la patronal vizcaína una nueva mesa de negociación

Sergio Llamas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:11

Retomar la negociación del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia, decaído desde ha ya casi 13 años y que engloba a más de 25. ... 000 trabajadores, va a ser incluso más complicado de lo que ya preveían los sindicatos. En una reunión celebrada este martes en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao, convocada a petición de ELA, la patronal Cebek ha señalado que, debido al tiempo transcurrido, es necesario constituir una nueva mesa ya que «legalmente» la que estaba formada «no existe» al haber quedado «extinguida» por inactividad.

