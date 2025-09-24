El convenio de Oficinas y Despachos mantiene su bloqueo 13 años después

Retomar la negociación del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia, decaído desde ha ya casi 13 años y que engloba a más de 25. ... 000 trabajadores, va a ser incluso más complicado de lo que ya preveían los sindicatos. En una reunión celebrada este martes en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Bilbao, convocada a petición de ELA, la patronal Cebek ha señalado que, debido al tiempo transcurrido, es necesario constituir una nueva mesa ya que «legalmente» la que estaba formada «no existe» al haber quedado «extinguida» por inactividad.

El convenio, que engloba a empresas de sectores como servicios de informática; ingenierías y consultoras; cámaras, colegios y asociaciones; estudios técnicos de delineación; organización de empresas y organizaciones contables; o administradores de fincas, entre otros ámbitos, había mantenido su última reunión en marzo de 2023. Entonces la patronal vizcaína ya había defendido que la mesa, formada por ELA, CC OO, LAB y UGT en la parte laboral y constituída en 2017, con reuniones cada vez más espaciadas hasta el año 2019, había quedado caducada.

Durante la reunión celebrada este martes, y que apenas se prolongó durante 45 minutos, Cebek habría mostrado su disposición a sentarse en una nueva mesa si se cumplieran varios «requisitos legales», como fijar un nuevo ámbito de aplicación para analizarlo previamente con las empresas asociadas. Se trata de una cuestión sobre la que ELA planteó su disconformidad, ya que el objetivo de las centrales quiere cubrir a los mismos trabajadores sobre los que ya venían negociando. Además, según manifestaron, hay diferentes sentencias que recogen que para este tipo de situaciones no es necesario crear una nueva comisión negociadora.

Este nuevo bloqueo ha despertado el recelo de los sindicatos, que ahora deben decidir si optan por conformar una nueva mesa o acudir a la vía judicial para retomar la ya existente. El secretario sectorial de Oficinas y Seguros de UGT Euskadi, Joseba Larrea, ha criticado el «tiempo perdido» tras una reunión que debería haber servido para retomar la negociación del convenio, y la «situación desesperante» que viven muchos trabajadores que han quedado desprotegidos y han tenido que buscar refugio en convenios sectoriales o en acuerdos propios.

Reducir el convenio

Larrea también ha advertido las consecuencias que podría suponer una nueva mesa negociadora al replantear el ámbito de un convenio que venía funcionando como cajón de sastre, al acoger a muchas empresas e incluir hasta dos tablas salariales -una de ellas reservadas para el personal asociado a las tareas informáticas-, puesto que supondría dividir en subgrupos a los trabajadores, mermando los efectos de un acuerdo y mermando también su capacidad de negociación. «Esto es volver a la casilla de salida», ha lamentado.

Lo cierto es que no ha faltado tiempo para llegar a una solución. Los problemas arrancarón al decaer el convenio suscrito entre 2009 y 2012, año este último en el que entró en vigor la reforma laboral que eliminaba la llamada ultraactividad, una prórroga automática de los convenios colectivos más allá de su duración pactada, y que no se recuperó hasta el año 2022. Para entonces, sin embargo, el convenio de despachos y oficinas de Bizkaia ya se había dado por caducado y muchas empresas habían comenzado a recuperar los convenios estatales.