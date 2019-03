Los talleres de reparación de vehículos Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Martes, 26 marzo 2019, 23:21

He dejado el coche para reparar una pequeña fuga de aceite que tenía y, cuando he ido a recogerlo, me han dicho que han cambiado los discos de freno que estaban desgastados. Yo no he pedido que me los cambien y en el taller me dicen que lo tengo que pagar. ¿Tengo derecho a no pagarlo?

Lo primero que debemos saber es que el taller tiene prohibido la sustitución innecesaria de piezas cuando estas supongan un sobrecosto para la persona consumidora. Para evitar estas sorpresas es necesario que pidas siempre un presupuesto por escrito, previo a la documentación y que el taller está obligado a facilitarte. Ese presupuesto detallará los trabajos que hay que realizar, las piezas que hay que sustituir, el costo de dichos trabajos así como datos identificativos de tu vehículo y del taller. Si no aceptas ese presupuesto, firmándolo o de forma fehaciente, el taller debe devolverte el coche en las mismas condiciones en las que se lo entregaste.

Pero puede ocurrir que si durante la reparación detectan nuevos desperfectos, deben comunicártelo en un máximo de 48 horas e informarte del coste que supondría el arreglo. Solo podrán realizar la reparación si tú la autorizas expresamente, así que en caso de no haberlo hecho y de haberte realizado dicho arreglo, presenta una reclamación en Kontsumobide o en otros organismos de consumo. La reclamación en Kontsumobide también se puede hacer de forma electrónica en www.kontsumobide.eus

Todos los talleres de reparación de automóviles deben tener hojas de reclamaciones a disposición de las personas que las soliciten.